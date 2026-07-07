Iğdır FK'de 7 ayrılık! İçlerinde Ryan Mendes de var - Son Dakika
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Iğdır FK'de 7 ayrılık! İçlerinde Ryan Mendes de var

Iğdır FK\'de 7 ayrılık! İçlerinde Ryan Mendes de var
07.07.2026 16:59
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TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında içlerinde Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ryan Mendes'in de yer aldığı 7 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında 7 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

RYAN MENDES DAHİL 7 AYRILIK

Yeşil-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, içlerinde ülkesi Yeşil Burun Adaları ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ryan Mendes'in içinde yer aldığı Sinan Bolat, Fode Koita, Moryke Fofana, Ali Yaşar, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno'ya kulübe verdikleri katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Iğdır FK'de 7 ayrılık! İçlerinde Ryan Mendes de var

''YOLLARI AÇIK, BAŞARILARI DAİM OLSUN''

Kulübün paylaşımında, "Bu arma altında ter döken, sahada mücadele eden ve kulübümüzün hikayesine değer katan futbolcularımız Sinan Bolat, Fodé Koita, Moryké Fofana, Ali Yaşar, Ryan Mendes, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno'ya teşekkür ederiz. Yeşil-beyazlı formamız için verdikleri emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Yolları açık, başarıları daim olsun. Teşekkürle." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşil Burun Adaları, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK'de 7 ayrılık! İçlerinde Ryan Mendes de var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır FK'de 7 ayrılık! İçlerinde Ryan Mendes de var - Son Dakika
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