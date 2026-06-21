Francisco Conceiçao'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler - Son Dakika
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Francisco Conceiçao'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler

Francisco Conceiçao\'dan Ronaldo\'yu kızdıracak sözler
21.06.2026 23:25  Güncelleme: 23:26
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Portekiz Milli Takımı'nın sağ kanat oyuncusu Francisco Conceiçao, 2026 FIFA Dünya Dünya Kupası'nda Özbekistan'la karşılaşacakları maç öncesi takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo'ya pas vermek zorunda olmadıklarını söyleyen yıldız isim, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz'' dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu’nda Özbekistan ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Portekiz Milli Takımı'nda yıldız isim Francisco Conceiçao, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında medyada yer alan iddialara cevap verdi. 

''RONALDO'YA PAS VERMEK ZORUNDA DEĞİLİZ''

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, medyanın Portekiz takımının her pozisyonda yalnızca Ronaldo'yu aradığı yönünde yapay bir algı yarattığını belirterek, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz.'' dedi. 

Francisco Conceiçao'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler

KRİTİK MAÇ SALI GÜNÜ

Portekiz'in grubun ikinci haftasında Özbekistan ile oynayacağı kritik karşılaşma 23 Haziran Salı günü saat 20.00'de start verecek. 

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Francisco Conceiçao'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler - Son Dakika

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