Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler - Son Dakika
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Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler

22.06.2026 15:41
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Yeni Zelanda karşısına çıkmadan önce soyunma odasında toplu dua eden Mısır Milli Takımı, sahada da istediğini aldı. İlk yarıyı geride kapatan Mısır, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek grup liderliğine yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Mısır Milli Takımı'nın Yeni Zelanda maçı öncesi soyunma odasında yaptığı dua dikkat çekti. Karşılaşma öncesinde bir araya gelen futbolcuların ve teknik heyetin toplu halde dua ettiği anlar kısa sürede ilgi gördü.

YENİ ZELANDA ÖNE GEÇTİ

BC Place Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf Yeni Zelanda oldu. 15. dakikada Tim Payne'nin kullandığı köşe vuruşunda Finn Surman'ın kafa golüyle Okyanusya temsilcisi 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

MISIR'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıya bambaşka bir görüntüyle çıkan Mısır, baskısının karşılığını 58. dakikada aldı. Mostafa Ziko skoru 1-1'e getirirken, takımın yıldızı Mohamed Salah 67. dakikada attığı golle Mısır'ı öne geçirdi. Karşılaşmanın 82. dakikasında sahneye çıkan Trezeguet ise maçın skorunu belirledi: 3-1.

LİDERLİĞE YÜKSELDİLER

Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Mısır, G Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. İran ve Belçika ikişer puanda kalırken, Yeni Zelanda ise 1 puanla son sıraya geriledi.

GÖZLER İRAN MAÇINDA

İlk maçında Belçika ile 1-1 berabere kalan Mısır, Yeni Zelanda galibiyetiyle son 16 turu için büyük avantaj yakaladı. Afrika temsilcisi grubun son maçında İran ile karşı karşıya gelecek. Mısır'a tur için beraberlik yeterli olacak.

Muhammed Salah, Dünya Kupası, Yeni Zelanda, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Bunların hocasının nefesi daha kuvvetliymiş bizimkilerde iş yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler - Son Dakika
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