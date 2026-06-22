Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır - Son Dakika
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Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır

22.06.2026 14:29
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A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda hareketli günler yaşanıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik eleştiriler artarken, kulislerde seçimli genel kurul ihtimali konuşulmaya başlandı. Başkanlık için adı öne çıkan isimlerden biri ise Türk futbolunun deneyimli yöneticilerinden Mustafa Eröğüt oldu. Detaylar haberimizde...

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesi, Türk futbolunda uzun süredir biriken tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Son dönemde hakem kararları, yabancı oyuncu kuralı ve federasyon yönetimine yönelik eleştirilerle karşı karşıya kalan Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni bir süreç başlayabileceği konuşuluyor.

MECBURİ GENEL KURUL KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Anayasa Mahkemesi'nin Tahkim Kurulu'nun yapısına ilişkin kararı nedeniyle federasyonun statü değişikliği amacıyla genel kurula gitmesinin beklendiği belirtiliyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre bazı Süper Lig kulüpleri, bu genel kurulun seçimli hale getirilmesi için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır

BARDAĞI TAŞIRAN GELİŞMELER

Federasyon yönetimine yönelik tepkilerin son dönemde arttığı ifade edilirken, özellikle üç başlığın ön plana çıktığı belirtiliyor. Merkez Hakem Kurulu'nun performansına yönelik eleştiriler, yabancı oyuncu kuralı konusunda yaşanan görüş ayrılıkları ve son olarak Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yaşanan polemik, kulüplerin tepkisini artıran gelişmeler arasında gösteriliyor.

FATİH TERİM TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Fatih Terim'in Dünya Kupası sürecinde yaptığı açıklamalar ve sonrasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşadığı söz düellosu futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Taraflar arasında karşılıklı açıklamalar yapılırken, yaşanan gerilimin federasyona yönelik eleştirileri daha da artırdığı öne sürülüyor.

YENİ BAŞKAN ADAYI İDDİASI

Kulislerde dolaşan bilgilere göre olası bir seçim sürecinde bazı kulüplerin destek verdiği isimlerden birinin Mustafa Eröğüt olduğu konuşuluyor. Türk futbolunda uzun yıllardır görev alan Eröğüt'ün, olası bir seçimde adaylık için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır

GÖZLER TFF'DE

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki dönemde atacağı adımlara çevrildi. Seçim iddialarının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ve kulüplerin nasıl bir yol haritası izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

MUSTAFA ERÖĞÜT KİMDİR? 

Mustafa Eröğüt, Türk futbolunda uzun yıllardır yöneticilik yapan spor yöneticisi ve iş insanıdır. ABD'de İşletme Yönetimi ve Spor Yönetimi eğitimi aldıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği alanında doktora yaptı.

Kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde başlayan Eröğüt, daha sonra Başakşehir FK'da CEO ve Asbaşkan olarak görev yaptı. Başakşehir'in Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı dönemde kulübün üst yönetiminde yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda ise Futbol Gelişim Direktörlüğü, A Milli Takım Genel Direktör Yardımcılığı, Başkan Vekilliği, İcra Kurulu Üyeliği ve FIFA-UEFA ile ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

Spor yöneticiliğinin yanı sıra Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Eröğüt, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi'nde de Türkiye'yi temsil etmektedir. Son dönemde adı TFF başkanlığı için konuşulan isimler arasında yer almaktadır.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • EYÜP TOPÇU EYÜP TOPÇU:
    İbrahim hacıosmanoğlu Trabzon şampiyonluk yolunda olamayınca Sakın ha cılardan korkarak onları destekledi zira orta sahada her topa basan Torera Tesdesco dan daha az sarı kart görmesini kimse dünyaya izah edemez başarı başarısızlıktan bağımsız 0 0 Yanıtla
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