Fransa'da 845 Okul Sıcak Hava Nedeniyle Kapalı - Son Dakika
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Fransa'da 845 Okul Sıcak Hava Nedeniyle Kapalı

21.06.2026 20:41
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Fransa'da aşırı sıcak nedeniyle 845 okul kapatılacak, 49 vilayette kırmızı alarm verildi.

Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle yarın 845 okulun kapalı olacağı belirtildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette "kırmızı", 45 vilayette "turuncu" alarm verildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken, Landes vilayetine bağlı Pissos kasabasında termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava nedeniyle alarm seviyesi yarın 49 vilayette "kırmızı"ya, 40 vilayette "turuncu"ya çıkarılacak.

Aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiliyor.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 3'e yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını belirtti.

Geffray, 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gideceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da 845 Okul Sıcak Hava Nedeniyle Kapalı - Son Dakika

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