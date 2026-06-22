Ehliyet Geçerliliği Kontrol Edilmeli - Son Dakika
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Ehliyet Geçerliliği Kontrol Edilmeli

22.06.2026 13:28
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, sürücüleri ehliyetinin son geçerlilik tarihini kontrol etmeleri konusunda uyardı.

(ANKARA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücüleri, ehliyetlerin üzerinde yer alan "son geçerlilik" tarihleri konusunda uyardı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların sürücü belgelerinin iptal olmasının önüne geçmek amacıyla ehliyetlerin üzerinde yer alan "son geçerlilik" tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "Sürücü belgenizi kontrol ettiniz mi? Sürücü belgenizin iptal olmaması ve mağduriyet yaşamamanız için belgeniz üzerinde yer alan son geçerlilik tarihini kontrol edebilirsiniz. Geçerlilik süresi yakın tarihte sona erecek veya sona ermiş olan sürücü belgelenizi, randevu alarak en yakın nüfus müdürlüğünde yenileyebilirsiniz" denildi.

Belirli sınıflara göre 5 ya da 10 yıllık periyotlarla yenilenmesi gereken yeni tip sürücü belgelerinde, sürenin dolması durumunda belgelerin hukuken geçersiz sayılacağı hatırlatıldı.

Kaynak: ANKA

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