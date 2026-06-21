İzmir'de Kaldırımda Uyuyana Araçla Geçti - Son Dakika
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İzmir'de Kaldırımda Uyuyana Araçla Geçti

İzmir\'de Kaldırımda Uyuyana Araçla Geçti
21.06.2026 16:44
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İzmir Konak'ta sürücü, kaldırımda uyuyan adamın üzerinden geçerek hafif yaralanmasına neden oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde, kaldırımda park halindeki otomobilini çalıştıran sürücü, aracın hemen önünde uyuyan adamı fark etmeyerek üzerinden geçti. Şans eseri ölümden dönen adamın kazayı hafif yaralı olarak atlattığı inanılmaz anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, kaldırıma park ettiği otomobiline binerek hareket etmek istedi. Sürücü aracı çalıştırıp gaza bastığı esnada, aracın sağ ön tamponunun hemen altında, kaldırım üzerinde battaniyeye sarılı halde uyuyan vatandaşı fark etmedi. İlerlemeye başlayan otomobil, yerde yatan talihsiz adamın üzerinden geçti. Aracın altında kalan adam, ezilmekten son anda kurtularak olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşların ve durumu fark eden sürücünün müdahalesiyle aracın altından çıkan şahsın ölümden dönmesi herkese rahat bir nefes aldırdı.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan akılalmaz kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde beyaz renkli otomobilin park halindeyken hareket ettiği ve yerde uyuyan şahsın üzerinden geçtiği görülüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Kaldırımda Uyuyana Araçla Geçti - Son Dakika

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