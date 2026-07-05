470 suç kaydı olan çocuk yankesicilikte suçüstü - Son Dakika
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470 suç kaydı olan çocuk yankesicilikte suçüstü

470 suç kaydı olan çocuk yankesicilikte suçüstü
05.07.2026 08:46  Güncelleme: 08:48
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Şişli'de yankesicilik yaparak cep telefonu çalan 14 ve 15 yaşındaki iki şüpheli suçüstü yakalandı. H.Ö.'nün 470, A.K.'nin ise 74 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şişli'de, şüpheliler H.Ö. (14) ve A.K. (15), yankesicilikle cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.Ö.'nün 470 ve A.K.'nin ise 74 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 'hırsızlık'tan da arandığı belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİSLER; 2 KİŞİYİ ŞÜPHELİ HAREKETLERİ NEDENİYLE TAKİBE ALDI

Olay, 1 Temmuz saat 19.30 sıralarında Pangaltı mevkiindeki Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı şekilde dolaşan H.Ö. ile A.K.'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı. Bir süre izlenen 2 şüphelinin, takip ettikleri bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığını gören polis ekipleri müdahale etti. Polisleri farkeden 2 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında çaldıkları cep telefonunu yere atan şüpheliler, kısa süren takibin ardından yakalandı. Ekip aracına bindirilmek istendikleri sırada direndikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgularında H.Ö.'nün 470, A.K.'nin ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca A.K.'nin, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Şişli, Suç, Son Dakika

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