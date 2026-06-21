Düğün Tüfeği: 11 Yaralı - Son Dakika
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Düğün Tüfeği: 11 Yaralı

21.06.2026 19:16
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Çivril'de düğün sırasında tüfekten çıkan saçmalar 11 kişiyi yaraladı, soruşturma başlatıldı.

Çivril'in Kıralan Mahallesi'nde düğün sırasında meydana gelen olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ileri tetkik ve tedavi amacıyla Denizli'ye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde düğün sırasında tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi Denizli'ye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde düğün sırasında meydana gelen silah kazasında 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, gelin alma merasimi sırasında yaşandı. İddiaya göre düğün konvoyunda bulunan 15 yaşındaki S.Ş., gelinin evden çıkışı sırasında yanında bulunan tüfekle havaya ateş etmek istedi. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların yerden sekmesi sonucu düğünde bulunan 11 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ve özel araçlarla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin ileri tetkik ve tedavi amacıyla Denizli'deki hastanelere sevk edildiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, tüfeği kullandığı belirtilen S.Ş. ifadesinin alınması amacıyla jandarma merkezine götürüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düğün Tüfeği: 11 Yaralı - Son Dakika

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