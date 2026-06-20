YKS'de Kimlik Krizi: Öğrenci Fenalık Geçirdi - Son Dakika
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YKS'de Kimlik Krizi: Öğrenci Fenalık Geçirdi

YKS\'de Kimlik Krizi: Öğrenci Fenalık Geçirdi
20.06.2026 11:41
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Samsun'da YKS'ye girememek için kimliğini unutan öğrenci fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okulun önüne gelen öğrenci, kimliğini yanında getirmediğini, sınava girmek için kullanabileceği ehliyetini ise yolda düşürdüğünü fark edince fenalık geçirdi. Ailesi sınava dakikalar kala kimliğini okula ulaştırsa da baygınlık geçiren öğrenci sınava giremedi.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Samsun'daki sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı. İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gelen A.G. isimli öğrenci, kimliğini yanında getirmediğini fark etti. Sınava ehliyetiyle girmeyi planlayan öğrenci, bir süre sonra ehliyetini de yolda düşürdüğünü anlayınca büyük panik yaşadı. Yaşadığı stres nedeniyle fenalık geçirerek yere yığılan öğrenci için sağlık ekiplerine haber verildi.

Sınava yaklaşık 5 dakika kala ailesi öğrencinin kimliğini okula getirdi. Ancak bu sırada baygınlık geçiren ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenci sınava giremedi. Kendine gelemeyen öğrenci, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

19 Mayıs Anadolu Lisesi karışıklığı bu yıl yaşanmadı

Öte yandan, Samsun'da yıllardır çok sayıda öğrencinin mağduriyet yaşamasına neden olan "19 Mayıs Anadolu Lisesi" karışıklığı bu yıl yaşanmadı. Önceki yıllarda sınava giriş belgelerinin üst bölümünde yer alan "Samsun/19 Mayıs" ibaresini okul adı zanneden bazı adaylar, İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne geliyor, belgelerindeki adres bilgisini kontrol ettiklerinde ise sınav yerlerinin 43 kilometre uzaklıktaki 19 Mayıs ilçesinde bulunduğunu öğreniyordu. Yanlış okula gelen çok sayıda öğrenci, son anda ilçedeki sınav merkezine yetişmeye çalışırken sınavı kaçırıyordu. Bu yıl ise yetkililerin 19 Mayıs ilçesindeki sınav merkezini uygulama kapsamından çıkarmasıyla karışıklık yaşanmadı. Buna rağmen bir öğrenci sınava saniyeler kala motosikletle okul önüne ulaştı. Kapının kapanmasına birkaç saniye kala koşarak bina girişine yönelen aday, son anda içeri girerek sınava katılabildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Eğitim, Samsun, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS'de Kimlik Krizi: Öğrenci Fenalık Geçirdi - Son Dakika

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