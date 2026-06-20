Karkamış\'ta trafik kazası: YKS\'ye giden genç hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'ye yetişmeye çalışan 2 gencin bulunduğu otomobil, kavşakta tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 öğrenciden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı. Feci kazada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen ve akraba olan otomobil sürücüsü Fatih İnal ile Ahmet İnal (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Ahmet İnal'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP