Sosyal medyada paylaşılan şehirler arası yolcu otobüsünde sigara içildiğine ilişkin görüntülerin ardından inceleme başlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ilgili firmaya 21 bin 333 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve denetim sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda görüntülerde yer alan firmanın tespit edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu firmaya 21 bin 333 lira tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Otobüste sigara cezası: 21.333 TL - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?