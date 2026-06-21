Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim

Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim
21.06.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'deki görevi hakkında açıklamalarda bulundu. Gelecek dönemde geri dönüşüne yeşil ışık yakan Branco, "Kariyerimde er ya da geç tekrar Türkiye'ye döneceğim hissine sahibim. Belki de bilmiyorum, Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Belki de Fenerbahçe ile yarım kalan şampiyonluk hikayemi tamamlayabilirim'' dedi.

Geride bıraktığımız yıllarda Fenerbahçe'de görev yapan ve 2024-25 sezonunun sonunda sarı-lacivertlilere veda eden Mario Branco, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalında sarı-lacivertli kulüpteki dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

"MOURINHO BAŞARISIZ MIYDI?"

Benfica'da sportif direktör olarak görev yapan Mario Branco, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe kariyerine ilişkin konuşarak, "Mourinho başarısız mıydı diyorsunuz? Mourinho ile takım 84 puan yaptı. Geçen sezon bu puan şampiyonluk için yeterliydi. Jesus ile 80 puan, İsmail Kartal ile 99 puan, Mourinho ile ise 84 puan topladık. Bazen başarıyı değerlendirirken içinde bulunulan şartları da analiz etmek gerekir." ifadelerini kullandı. 

"MOURINHO'YU GETİRMEK HERKESİN İSTEDİĞİ KARARDI"

Portekizli çalıştırıcının göreve geliş sürecine de değinen Branco, "2024'te seçim süreci vardı ancak biz İsmail Kartal ile sezonu bitirirken yabancı teknik direktör seçeneğini zaten konuşuyorduk. Mourinho ile doğrudan iletişime geçen ilk kişi muhtemelen bendim. Sonunda onu getirmeyi başardık. O dönemde her iki başkan adayının da istediği teknik direktör Mourinho'ydu." dedi. 

Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim

"TADIC'İ TAKIMDA TUTMAK İSTERDİM"

Dusan Tadic'i takımda tutmak istediğini dile getiren Branco,  "Eğer Fenerbahçe'de kalsaydım yapmak istediğim şeylerden biri Tadic'i takımda tutmaktı. İnsanlar yaşı nedeniyle eskisi gibi olmadığını söylüyor ama ondan her sezon minimum 15 gol ve 15 asist alacağınızı bilirsiniz. Bu 30 gole katkı demek. İnsanlar sadece 90 dakikayı görüyor. Ben antrenmanları ve günlük süreci gördüm. İlk gelen ve son ayrılan oyuncuydu. Genç futbolculara yaklaşımını gördüm. Aynı özellikleri Milan Skriniar'da da görüyorum." sözlerini sarf etti. 

"YARIM KALAN HİKAYEMİ TAMAMLAYABİLİRİM''

Gelecek yıllarda yeniden Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen Branco, "Kariyerimde gelecek yıllarda er ya da geç tekrar Türkiye'ye döneceğim hissine sahibim. Belki de bilmiyorum, Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Belki de Fenerbahçe ile yarım kalan şampiyonluk hikayemi tamamlayabilirim." değerlendirmesinde bulundu. 

Fenerbahçe, Türkiye, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    Ali yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı En son bayılınca sınava giremedi YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi
Montella veda konuşması yaptı mı Kerem Aktürkoğlu yanıtladı Montella veda konuşması yaptı mı? Kerem Aktürkoğlu yanıtladı
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü A Milli Takım’dan 2 futbolcunun ismini verdi Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi

21:46
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş’a kararını iletti: Beni bekleyin
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin
21:36
Osimhen’e dev talip Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
21:03
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
20:58
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan’dan çıkardı
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
18:26
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 22:01:59. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.