Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı

21.06.2026 20:35
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Muş’ta merkez ilçeye bağlı Bostankent ve Keçidere köyleri arasında bir süredir devam eden mera anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü; olayda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Muş’ta merkez ilçeye bağlı Bostankent köyüne ait olduğu iddia edilen meraların Keçidere köyü sakinleri tarafından kullanılması nedeniyle bir süredir gerginlik yaşayan iki köyün sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

İKİ KÖY ARASINDA 'ARAZİ' KAVGASI: 1’İ AĞIR, 2 YARALI

Çatışmada Mahsun T. (27) ve Hasan T. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mahsun T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

JANDARMA GENİŞ TEDBİRLER ALDI

Olay sonrası köyler arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri geniş çaplı tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı
Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı
Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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