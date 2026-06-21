Aykut Kocaman\'ın \'\'Alınsın\'\' dediği isme İsmail Kartal\'dan da onay çıktı

Fenerbahçe’de teknik direktörlük için uzun süre Aykut Kocaman ismi ön planda olsa da göreve İsmail Kartal getirildi. İki hocanın transfer raporlarındaki benzerlik ve farklılıklar dikkat çekti.

GREENWOOD'U İSMAİL KARTAL DA İSTİYOR

Aykut Kocaman’ın “Sıkışan maçları açar, çok önemli katkı sağlar. İmkan varsa alınsın” raporu verdiği Mason Greenwood’u İsmail Kartal da istiyor.

MARSILYA'YA TEKLİF YAPILACAK

Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetiminin İngiliz kanat oyuncusu için Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın kapısını çalmaya hazırlandığı, transferin en uygun maliyetle bitirmeye çalışılacağı belirtildi.

GUIRASSY İÇİN GERİ ADIM

Öte yandan Kocaman’ın öncelikli talepleri arasında yer alan Serhou Guirassy’den Kartal döneminde geri adım atıldığı, hücumda rotanın Alexander Sörloth’a kırıldığı belirtildi.