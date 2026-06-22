İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

22.06.2026 11:36
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, görevinden istifa etti. ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Starmer istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerel seçim yenilgisi sonrası başlayan siyasi krizin ardından görevini bıraktığını duyurdu. Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’daki 10 Downing Street’in önünde açıklama yapan Starmer, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek "Kral ile görüştüm, istifa ettim" ifadelerini kullandı.

YENİ LİDER İÇİN EYLÜLÜ İŞARET ETTİ

2 yıldır görevde olan Keir Starmer, parti ile görüşülerek bir takvim belirleneceğini ve süreç tamamlanana kadar görevine devam edeceğini açıkladı. Starmer, yaptığı açıklamada yeni liderin eylül ayında belirleneceğine işaret etti.

İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

İSTİFASI BİR SÜREDİR DİLE GETİRİLİYORDU

Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'un Washington Büyükelçisi olarak atanması, siyasi vaatlerin yerine getirilememesi ve son olarak bakanların peş peşe istifa etmesi sonrası İşçi Partisi'nde Starmer'ın istifası yüksek sesle dile getirilmeye başlamıştı.

ANDY BURNHAM'IN ADI ANILIYOR

Starmer'ın yerine ise İngiltere'nin Makerfield bölgesinde gerçekleştirilen ara seçimleri kazanarak milletvekili olan Andy Burnham'ın geçmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
Keir Starmer istifa kararını açıkladıktan sonra kameralar önünde eşine sarıldı.

TRUMP DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

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Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman A Osman A:
    Sebep ? Bu işte bir bit yeniği var gibi.Bizim Eurofighter’lar ile alakalı bir sıkıntı olmaz umarım. 0 0 Yanıtla
    Murat Sarıal Murat Sarıal:
    başkasının ürünü ile savaşa hazırlanılmaz. başkasına bel baglamak basiretsizlik cesaretsizlik bilgisizlik demektir. hep geriye gitmeye mahkumdur. iran füzesinide nükleerinide kendi yapıyor. 0 0
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