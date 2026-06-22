İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerel seçim yenilgisi sonrası başlayan siyasi krizin ardından görevini bıraktığını duyurdu. Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’daki 10 Downing Street’in önünde açıklama yapan Starmer, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek "Kral ile görüştüm, istifa ettim" ifadelerini kullandı.
2 yıldır görevde olan Keir Starmer, parti ile görüşülerek bir takvim belirleneceğini ve süreç tamamlanana kadar görevine devam edeceğini açıkladı. Starmer, yaptığı açıklamada yeni liderin eylül ayında belirleneceğine işaret etti.
Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'un Washington Büyükelçisi olarak atanması, siyasi vaatlerin yerine getirilememesi ve son olarak bakanların peş peşe istifa etmesi sonrası İşçi Partisi'nde Starmer'ın istifası yüksek sesle dile getirilmeye başlamıştı.
Starmer'ın yerine ise İngiltere'nin Makerfield bölgesinde gerçekleştirilen ara seçimleri kazanarak milletvekili olan Andy Burnham'ın geçmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.
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