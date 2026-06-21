İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında "Cinsel şiddet" tartışması çıktı

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon, ülkesinin Birleşmiş Milletler'in çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik ihlaller ve cinsel şiddet suçlamalarını içeren kara listelerinde yer almasına sert tepki gösterdi. Dannon ile BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Vanessa Frazier arasında yaşanan tartışmada sesler yükseldi.

İSRAİL TEMSİLCİSİ ÇOK SERT KONUŞTU

Ortadoğu'daki savaşın diplomatik yankıları Birleşmiş Milletler'e taşındı. New York'ta düzenlenen oturumda İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon ile BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Vanessa Frazier arasında sert bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın merkezinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunulan ve silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlalleri belgeleyen yıllık rapor yer aldı. Raporda İsrail ordusu, Gazze'deki operasyonlar sırasında binlerce çocuğun öldürülmesi ve yaralanması, eğitim ve sağlık tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle ikinci kez "kara listeye" dahil edildi.

RAPOR NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Birleşmiş Milletler'in "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" başlıklı yıllık raporunda, çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik öldürme, yaralama, kaçırma, cinsel şiddet, zorla silah altına alma ve insani yardım erişimini engelleme gibi ağır ihlaller kayıt altına alınıyor. İsrail'in raporda yer almaya devam etmesi Tel Aviv yönetiminin tepkisini çekti.

İsrail ayrıca son dönemde BM'nin çatışma bağlantılı cinsel şiddet raporlarında da incelemeye alınan ülkeler arasında gösterilmişti. İsrail yönetimi ise raporların siyasi saiklerle hazırlandığını ve Hamas'ın saldırılarını yeterince yansıtmadığını savunuyor.

OTURUMDA SESLER YÜKSELDİ

Danny Dannon konuşması sırasında BM yetkililerini İsrail'e karşı önyargılı davranmakla suçladı. Bunun üzerine söz alan Vanessa Frazier, BM raporlarının bağımsız doğrulama mekanizmalarıyla hazırlandığını ve kişisel saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Karşılıklı söz düellosunun büyümesiyle birlikte oturumda tansiyon yükseldi. Dannon'un BM yetkililerine yönelik sert ifadeleri salonda gergin anların yaşanmasına neden olurken, taraflar zaman zaman birbirlerinin sözünü kesti.

BM-İSRAİL HATTINDA YENİ KRİZ

Yaşanan son tartışma, Gazze savaşının ardından İsrail ile Birleşmiş Milletler arasında giderek derinleşen diplomatik gerilimin son halkası olarak değerlendiriliyor. İsrail yönetimi BM'nin taraflı davrandığını öne sürerken, BM ise raporların sahadan toplanan ve doğrulanan verilere dayandığını savunuyor.