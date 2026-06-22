Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı! Sörloth transferinde istediği rakam şok etti - Son Dakika
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Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı! Sörloth transferinde istediği rakam şok etti

Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı! Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
22.06.2026 13:23
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Alexander Sörloth transferinde yüksek maliyet engeli ortaya çıktı. Norveçli futbolcunun talep ettiği maaş ve Atletico Madrid'in istediği 40 milyon euroluk bonservis bedeli sonrası Başkan Aziz Yıldırım'ın transfere mesafeli yaklaştığı öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth ismi yeniden gündeme geldi. Daha önce de sarı-lacivertli kulüple anılan Norveçli yıldız için girişimlerin yeniden hız kazandığı iddia edildi.

İSTEDİĞİ MAAŞ ŞAŞIRTTI

Ancak transfer görüşmelerinde ortaya çıkan rakamların Fenerbahçe cephesinde soru işaretlerine neden olduğu belirtildi. İddialara göre Sörloth, Juventus'tan yıllık 4 milyon euro talep ederken, Fenerbahçe'den ise 15 milyon euro maaş istedi. Bu rakamın sarı-lacivertli yönetim tarafından yüksek bulunduğu öne sürüldü.

ATLETICO MADRID'DEN 40 MİLYON EURO TALEBİ

Transferdeki tek engelin oyuncunun maaşı olmadığı da belirtildi.  Atletico Madrid'in deneyimli golcü için yaklaşık 40 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. Bu rakamın da Fenerbahçe yönetiminin planlarını zora soktuğu ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN NET TAVIR

Ortaya çıkan maliyet tablosunun ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer konusunda geri adım attığı öne sürüldü. Yıldırım'ın yakın çevresine, "Bu parayı asla veremeyiz" diyerek hem maaş hem de bonservis rakamlarına sıcak bakmadığını ifade ettiği iddia edildi.

ALTERNATİFLER MASADA

Sörloth transferinin ekonomik şartlar nedeniyle çıkmaza girmesi üzerine Fenerbahçe yönetiminin alternatif golcü adayları üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluk yarışında fark yaratacak bir forvet transferi yapmak için görüşmelerine devam ediyor.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı! Sörloth transferinde istediği rakam şok etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı! Sörloth transferinde istediği rakam şok etti - Son Dakika
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