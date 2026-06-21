Bizim Çocuklar'a bir şok daha - Son Dakika
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Bizim Çocuklar'a bir şok daha

21.06.2026 16:24
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A Milli Takım, Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından FIFA sıralamasında 22. sıradan 32. basamağa geriledi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızdan üzücü haber geldi. Gruptaki ikinci maçında Paraguay'a mağlup olan milliler, turnuvaya erken veda etti.

FIFA SIRALAMASINDA SERT DÜŞÜŞ

Dünya Kupası'ndaki bu erken vedanın ardından Türkiye'nin FIFA ülkeler sıralamasındaki yeri de netleşti. Turnuva öncesinde listenin 22. basamağında yer alan A Milli Takım, grup aşamasında üst üste aldığı Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle adeta çakıldı. FIFA'nın resmi internet sitesinde güncellenen verilere göre, 10 basamak birden gerileyen Türkiye 32. sıraya yerleşti. 

EN ÇOK GERİLEYEN İKİNCİ ÜLKE

Bu sonuçla millilerimiz, turnuva genelinde sıralamada en çok gerileyen ikinci ülke oldu. Listenin zirvesindeki en büyük düşüşü ise turnuvada 2 yenilgi alıp elenerek 13 basamak birden kaybeden Tunus yaşadı.

SON MAÇ ABD'YE KARŞI

2026 Dünya Kupası macerasını noktalayan A Milli Takım, D Grubu'ndaki son maçında ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - ABD arasındaki bu prestij mücadelesi, 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Bizim Çocuklar'a bir şok daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mücahid mücahid:
    Çok isteksiz oynadılar,hakan elinden geleni yaptı ancak çok isteksiz oynadılar,paslaşmaları bile çok yavaştı,isteksizdi, hele arda tam rezaletti?? 2 0 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Ruhsuzlar 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Uludag Mustafa Uludag:
    Ne olacaktı 22 den 10 a mı düşecekti ,Beğenilmeyen Şenol Güneş i ve Türk teknik direktörleri daha çook mumla ararız,Bu takıma milli ruhu aşılayacak BAŞARIYA AÇ bir TÜRK TKNK DİREKTÖR LAZIM,MMMM mesela Yılmaz VURAL BİLE ÇOK ŞEY KATAR BUTAKIMA 0 1 Yanıtla
  • hüseyin şen hüseyin şen:
    tamamen doğru tespit arda efendi aldığı tüm topları adamlar gelip kapana kadar ayapından çıkarmadı katletti maçı adeta tüm aldığı paslarda çalım yapmaya çalıştı tüm topları ayağında sağa sola süre süre kaptırdı 0 0 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    tek canımızı yakan bu dünya kupası adına geride bir tane hatırlanacak hoş hatıra yaratamazdınız 2002 ile sonsuza kadar mı yetineceğiz ne değişti ki 0 0 Yanıtla
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