Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler - Son Dakika
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Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler

22.06.2026 10:44
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A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından başlayan Fatih Terim-İbrahim Hacıosmanoğlu polemiği yeni bir boyut kazandı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Terim'in "Buralarda kalmayalım, geçelim buraları" sözlerine sert bir yanıt verdi. Hacıosmanoğlu'nun, "Kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söyleyemeyenler ancak eliyle cevap verirler" sözleri futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. İkili arasındaki bu atışmanın nereye kadar gideceği ise büyük merak konusu.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri Fatih Terim ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki söz düellosu oldu. Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara daha önce tepki gösteren Hacıosmanoğlu, bu kez çok daha sert ifadeler kullandı.

TERİM: BURALARDA KALMAYALIM

Fatih Terim, Paraguay yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolunun sorunlarına odaklanılması gerektiğini söylemişti. Tecrübeli teknik adam, "Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım, buralarda zaman kaybetmeyelim. Ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Buralarda kalmayalım, geçelim buraları" ifadelerini kullanmıştı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN SERT YANIT

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise Terim'in bu sözlerine dikkat çeken bir cevap verdi. Hacıosmanoğlu, "Kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söyleyemeyenler ancak eliyle cevap verirler" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede futbol gündemine oturdu.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Gerilim, Fatih Terim'in Avustralya yenilgisinin ardından yaptığı "Hesap her zaman sorulur ama turnuva boyunca biraz daha toleranslı olalım" açıklamasıyla başlamıştı. Bu sözlere yanıt veren Hacıosmanoğlu ise "Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı" diyerek tecrübeli teknik adamı eleştirmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karşılıklı açıklamaların ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Futbolseverlerin bir bölümü Fatih Terim'e destek verirken, bir kısmı da Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını savundu. Taraflar arasındaki söz düellosunun önümüzdeki günlerde nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından Türk futbolunda tansiyon yükselirken, iki önemli ismin açıklamaları gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Özellikle Hacıosmanoğlu'nun son çıkışı, Terim cephesinden yeni bir yanıt gelip gelmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Fatih Terim, Futbol, Sözler, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler - Son Dakika

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