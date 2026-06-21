İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma - Son Dakika
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İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma

21.06.2026 17:41
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile yeniden sarı-lacivertli formayı giyen Vedat Muriqi, kulübün YouTube kanalında yayımlanan görüntülerde şampiyonluk mesajı verdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve takımın yeni transferi Vedat Muriqi, kulübün resmi YouTube kanalında yayınlanan videoda taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi iddialı mesajlar veren ikili, şampiyonluk inançlarını net bir şekilde ortaya koydu.

''ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

Yeni döneme dair hedeflerini paylaşan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu taraftarın, bu camianın yüzünü güldürmemiz lazım." diyerek tek hedeflerinin zirve olduğunu vurguladı.

''HEPİMİZİN İHTİYACI VAR''

İsmail Kartal'ın bu sözlerine destek veren yeni transfer Vedat Muriqi ise şampiyonluğa olan açlığı ve takımın motivasyonunu özetleyerek, "Hepimizin ihtiyacı var hocam." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, Vedat Muriqi, Fenerbahçe, YouTube, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma - Son Dakika

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