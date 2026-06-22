Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) saniyelerle kaçan gelecek, eğitim camiasında ve sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı.
Kapıların kapanmasına saniyeler kala tüm gücüyle koşan kız öğrenciyi gören sınav görevlisinin, adeta "öcü görmüş gibi" aceleyle kapıyı kapatıp içeri kaçması büyük tepki çekti.
Çevredeki diğer öğrenci velilerinin "Al, al" tezahüratlarına rağmen kapı yüzüne kapanan genç kız, okul önünde gözyaşlarına boğuldu.
Son Dakika › Güncel › Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor - Son Dakika
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