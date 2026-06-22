Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor - Son Dakika
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Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

22.06.2026 10:25
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Osmaniye’de YKS’nin ikinci oturumu olan AYT'ye saniyeler kala nefes nefese koşan kız öğrenci, sınav görevlisinin sert ve katı engeline takıldı. Genç kızın kapıya doğru geldiğini gören görevlinin, adeta "öcü görmüş gibi" aceleyle demir kapıyı kapatıp içeri kaçması ve diğer velilerin "Al, al" feryatlarına kulak tıkaması büyük tepki çekti.

Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) saniyelerle kaçan gelecek, eğitim camiasında ve sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı. 

"ÖCÜ GÖRMÜŞ" GİBİ KAPIYI KAPATTI 

Kapıların kapanmasına saniyeler kala tüm gücüyle koşan kız öğrenciyi gören sınav görevlisinin, adeta "öcü görmüş gibi" aceleyle kapıyı kapatıp içeri kaçması büyük tepki çekti. 

"AL, AL" TEZAHÜRATLARI DA İŞE YARAMADI

Çevredeki diğer öğrenci velilerinin "Al, al" tezahüratlarına rağmen kapı yüzüne kapanan genç kız, okul önünde gözyaşlarına boğuldu.

Osmaniye, Güncel, AYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    çoçuklara tanınmış zaman dolmuş ise tepki alacak bir şey yok. 0 4 Yanıtla
  • Fuat kaymak Fuat kaymak:
    Allah insana merhamet duygusu vermiş. O görevlide maalesef o yokmuş. Yazıklar olsun. Saniyelerle kapı kapanırmı.. 2 0 Yanıtla
  • Ali Üstüntaş Ali Üstüntaş:
    YAHU HER SENE AYNI ŞEYİ YAPIYOR MİLLET ALMAMAKTA HAKLILAR SINAVA NİYE ALSIN KARDEŞİM SATEN SORUMSUZ LUK GEÇ KALMAK BİNDE BİR DEİL HERSENE 1000 BİR MİLYON 1 1 Yanıtla
  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Sürede sorun varsa kapı duran yargilanir ama zamanı dolmuşsa kapatmakta haklı kardeşim herkes saatinde orda olsun sabahın 6 sinda bekleyenler insan deyilmi gözü okumda olmayanlar böyle kosmakla meşgul olur 1 1 Yanıtla
  • Salcama Salca Salcama Salca:
    Yazık günah. İnsanlık bu değil. 2 0 Yanıtla
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