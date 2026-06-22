Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti - Son Dakika
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Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

22.06.2026 15:41
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CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan sarsıntı sürüyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin 'yeni parti' kuracağı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken, gazeteci Sinan Burhan'dan gündemi sarsacak bir iddia geldi: Mansur Yavaş, Özel'e "İmamoğlu'nun güdümünde kurulacak partide yokum" resti çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönüşü, parti içindeki fay hatlarını derinden sarstı. Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel destekçileri arasındaki ayrışma giderek derinleşirken, Ankara kulislerinde Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

SİNAN BURHAN CANLI YAYINDA DUYURDU

Siyasetteki bu sıcak gelişmeler sürerken, TV100 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Sinan Burhan, Ankara siyasetini sarsacak çok çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Özgür Özel ile yeni parti senaryoları üzerine kritik bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'İMAMOĞLU' VETOSU

Burhan'ın iddiasına göre; Mansur Yavaş, yeni oluşum sürecinde kimlerin ne kadar etkili olacağı konusunda net bir çizgi çekti. Yavaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası yeni partideki ağırlığına dikkat çekerek Özel'e şu tarihi mesajı verdiği iddia edildi:

"Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde kurulacak yeni bir siyasi partide ben yer almayacağım."

"BU SİYASETEN BİR KIRILMADIR"

Kulis bilgisinin kesin kaynaklara dayandığının altını çizen Sinan Burhan, bu restleşmenin muhalefet cephesindeki dengeleri tamamen değiştirebileceğine işaret etti. Söz konusu iddiayı "Net bir bilgi. Bu siyaseten bir kırılmadır" sözleriyle değerlendiren Burhan'ın açıklamaları, İmamoğlu ve Yavaş arasındaki siyasi rekabetin yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Ankara, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam' resti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti - Son Dakika
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