Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih

23.06.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuna ilişkin Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Atik, başkentte Demirtaş'ın sonbaharda tahliye edilebileceği senaryolarının konuşulduğunu öne sürdü.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumuna ilişkin başkent kulislerine yeni iddialar yansıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kesinleşen kararlarının ardından, gözler olası bir tahliye ihtimaline çevrildi.

ANKARA KULİSLERİNDE 'SONBAHAR' BEKLENTİSİ

Konu etrafındaki tartışmalar sürerken, TGRT Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Atik, iktidar kulislerinde konuşulan sarsıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Atik, Ankara'daki siyasi çevrelerde Demirtaş'ın tahliyesi için sonbahar aylarının işaret edildiğini belirtti.

"DEM PARTİ YÖNETİMİNE DAHİL OLUR MU?" SORUSU

Atik'in canlı yayında aktardığı kulis bilgilerine göre; başkentte sadece tahliye ihtimali değil, sonrasındaki siyasi denklemler de tartışılıyor. "Demirtaş'ın tahliye olmasının ardından DEM Parti yönetimine dahil olursa süreç başka bir yere evrilir mi?" sorusunun, Ankara'da karar alıcı mekanizmalar ve siyasi aktörler arasında en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "DOKUNULMAZLIK" ÇIKIŞI GÜNDEMDEYDİ

Demirtaş'ın durumu, son günlerde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla da siyasetin sıcak gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında geçmiş dönemde milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına "evet" demeleri konusunda herhangi bir pişmanlığı olmadığını ifade etmiş, bu sözler siyaset arenasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

AİHM KARARLARI VE KESİNLEŞEN SÜREÇ

Siyasi kulislerdeki bu hareketliliğin arka planında ise uluslararası hukuktaki kritik kararlar yatıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş hakkında açılan ana davaya ilişkin nihai kararını 22 Aralık 2020'de vererek derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti.

AİHM, hukuki sürecin devamında Demirtaş'ın Kobani davası kapsamındaki tutukluluğuna ilişkin 8 Temmuz 2025'te de hak ihlali kararı vermişti. Türkiye'nin bu karara yaptığı itirazın reddedilmesiyle birlikte söz konusu ihlal kararı Kasım 2025'te kesinleşmişti. Kesinleşen bu kararların ardından, başkent kulislerinde dillendirilen "sonbahar" iddialarının nasıl bir siyasi ve hukuki sonuca evrileceği merakla bekleniyor.

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Siyaset, Ankara, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Siyaset Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Gelinen noktada Demirtaş hâlâ niye içerde kimse anlam veremiyor 0 0 Yanıtla
  • Lale Kıranlı Lale Kıranlı:
    ESKİ chp genel başkanı derken? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak
Havuzda tesettür krizi Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
27 saattir her yerde aranıyordu Kayıp çocuktan sevindiren haber 27 saattir her yerde aranıyordu! Kayıp çocuktan sevindiren haber

11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:53
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
09:40
Fenerbahçe’de kıyım başladı İki yıldıza “Güle güle“ dediler
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza "Güle güle" dediler
09:10
Yavaş’tan AK Parti’ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
09:08
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
08:55
Sen misin AVM denetlemeye kalkan Emniyet’ten ilk fotoğraflar geldi
Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi
07:51
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:25:03. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.