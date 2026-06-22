Düştü diye ihbar ettiği babası bile düşmediğine ikna edemedi - Son Dakika
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Düştü diye ihbar ettiği babası bile düşmediğine ikna edemedi

Düştü diye ihbar ettiği babası bile düşmediğine ikna edemedi
22.06.2026 14:50  Güncelleme: 15:10
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Antalya'da bir kişi, anne ve babasının cadde üzerindeki gider borusuna düştüğünü ihbar etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada yaşlı çiftin evde olduğu belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen şahsı babası bile ikna edemedi.

Antalya'da yaşlı karı-kocanın cadde üzerinde bulunan gider borusuna düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıkarken, telefonla ulaşılan yaşlı adamın eşi ile birlikte evde olduğu öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen şahsı telefonda görüştüğü babası bile ikna edemedi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumpınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Fikret Y. olduğu öğrenilen bir şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak anne ve babasının cadde üzerinde bulunan gider borusunda sıkıştığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Fikret Y. ile birlikte bölgede yaşlı çiftin sıkışabileceği alanları kontrol etti.

Babası bile inandıramadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları aramada yaşlı çifte dair herhangi bir ize rastlayamadı. İhbarı yapan Fikret Y.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler anne veya babasına telefonla ulaşmasını istedi. İtfaiye ekiplerinin cep telefonu ile ulaştıkları Fikret Y.'nin babası sabah saatlerinde hastaneye gittikten sonra evlerine döndüklerini söyledi. Ancak, babasının sözleri bile Fikret Y.'yi ikna etmeye yetmedi. Fikret Y. "Sabahtan beri buradasınız. Bana yalan söyleme" diyerek anne ve babasının gider borusunda olduğunu iddia etmeyi sürdürdü.

"Gözümün önünde oldu"

Anne ve babasını gider borusunun içinde yatar vaziyette sıkışmış olarak gördüğünü iddia eden Fikret Y. olayın gözü önünde gerçekleştiğini ileri sürerek, "Hastaneye gittiler, hastaneden sonuçları alıp bana geleceklerdi. Kavga etmişler, üçümüz kahvaltı yapacaktık. Buraya geliyorlar, annemle kavga ediyorlar, babam atlıyor. O arada annem tutmak istiyor. Bana telefon açtı, 'böyle böyle oldu çabuk gel' dedi. Ben yalın ayak koştum geldim, kurtarmak için. Ama olmadı. Annemi gördüm ama babamı görmedim. Tutmak istedim, hatta şu ağacı getirdim. Onu da tutamadılar, biraz daha kaydılar. Gözümün önünde oldu buradalardı" dedi. Gazetecilerin, "Telefonla konuştular evde olduklarını söylediler" sözü üzerine Fikret Y. "Yemin ederim değiller. Gözümle gördüm, buradaydılar. Eminim gözümle gördüm. Yalvarıyorum kurtarın" dedi. Yapılan aramalar ve telefon görüşmesinin ardından ekipler bölgeden ayrılırken, Fikret Y. ise Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Olaylar, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düştü diye ihbar ettiği babası bile düşmediğine ikna edemedi - Son Dakika

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