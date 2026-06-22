Piknikte Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Piknikte Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

22.06.2026 15:35
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Davut S., tartıştığı eşi Zahide S.'yi bıçaklayarak kaçtı. Yakalama çalışmaları sürüyor.

Ankara bir kadın cinayetiyle daha sarsıldı. Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olay, duyanların kanını dondurdu.

PİKNİK İÇİN GİTTİKLERİ BAHÇEDE DEHŞET

İddiaya göre Davut S. ve eşi Zahide S. (46), sabah saatlerinde piknik yapmak amacıyla kendilerine ait bahçeye gitti. İki çocuk sahibi çift arasında bahçede henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, gözü dönen Davut S. yanındaki bıçakla eşi Zahide S.’ye saldırdı. Talihsiz kadını bıçaklayan cani koca, olayın ardından hızla bölgeden kaçarak kayıplara karıştı.

YAKINLARI CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Gün içinde çiftten uzun süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek bahçeye gitti. Bahçeye giren aile üyeleri, Zahide S.’nin kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaşınca büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini doğrularken, emniyet güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Firari cinayet zanlısı Davut S.'nin yakalanması için polis tarafından geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cinayete kurban giden Zahide S.’nin cenazesi, olay yerindeki adli incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen cenaze, Akyurt ilçesi Kozayağı Mahallesi'ne getirildi. Talihsiz kadın, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

CİNAYETİN GÖZ GÖRE GÖRE GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan vahşetin ardından ortaya çıkan detaylar ise olayın vahametini daha da artırdı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre; işsiz olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Davut S., daha önce de eşine yönelik defalarca şiddet eylemlerinde bulunmuştu. Zahide S.'nin gördüğü şiddet nedeniyle resmi makamlara başvurduğu ve fail eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Firari katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Akyurt, Ankara, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piknikte Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

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