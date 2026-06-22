Yüksekova\'da Görsel Şölen: Devasa Yarım Ay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esenyurt TOKİ evleri üzerinde beliren yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle izleyenleri mest etti.

Yüksekova'da akşam saatlerinde binaların hemen üzerinde devasa boyutta, beyaz ve kızıl tonlarda yükselen yarım ay, ilçede hayranlık uyandırdı. Gökyüzündeki bu görsel şöleni fark eden vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anı ölümsüzleştirdi.

Ay'ın her halinin ayrı bir güzellik sunduğunu belirten Etem Aybar, "Yüksekova semalarında her gün farklı boyutta ve büyüleyici bir ay görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Gökyüzü adeta muazzam bir manzara sunuyor. Hayran kalmamak elde değil, bu görsel şöleni doyasıya izleme keyfini yaşadık" dedi. - HAKKARİ