"Büyük ekonomik kazanımlar elde ettik" diyen Arakçi tek tek sıraladı - Son Dakika
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"Büyük ekonomik kazanımlar elde ettik" diyen Arakçi tek tek sıraladı

"Büyük ekonomik kazanımlar elde ettik" diyen Arakçi tek tek sıraladı
22.06.2026 06:41
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre'de ABD ile yürütülen görüşmeler sayesinde İran'ın petrol ve petrokimya ihracatında yaptırım muafiyetleri elde ettiğini, bazı dondurulmuş varlıkların serbest bırakıldığını ve kapsamlı bir kalkınma planının başlatıldığını açıkladı. Arakçi, yaklaşık 18 saat süren görüşmelerde sağlanan ilerlemenin ilk gerçek sınavının ise Lübnan'da kurulacak ortak çatışma önleme mekanizması olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmeler sayesinde İran'ın şimdiden önemli ekonomik kazanımlar elde ettiğini açıkladı. Arakçi, petrol ve petrokimya ihracatına yönelik muafiyetler tanındığını, bazı dondurulmuş varlıkların serbest bırakıldığını ve ülke için büyük bir kalkınma planının devreye alındığını söyledi.

ARAKÇİ: İRAN ŞİMDİDEN ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre'de ABD ile yürütülen müzakerelerin İran'a önemli ekonomik faydalar sağladığını belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre Arakçi, diplomatik süreç kapsamında petrol ve petrokimya ihracatına yönelik yaptırım muafiyetleri elde edildiğini, İran'a uygulanan ablukanın kaldırıldığını, bazı dondurulmuş varlıkların serbest bırakıldığını ve ülke için kapsamlı bir yeniden yapılanma ve kalkınma planının başlatıldığını ifade etti.

Arakçi'nin açıklamaları, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından geldi. Arabulucu ülkeler, müzakerelerde "cesaret verici ilerleme" kaydedildiğini ve 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşılması için yol haritası oluşturulduğunu duyurmuştu.

"İLK GERÇEK SINAV LÜBNAN OLACAK"

Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Pakistan ve Katar'ın arabuluculuk çabalarını övdü.

İranlı Bakan, iki ülkenin girişimleri sayesinde Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi ve İran ile ABD arasında varılan mutabakatın uygulanması konusunda önemli ilerleme sağlandığını belirtti.

Petrol ve petrokimya ihracatına yönelik muafiyetler, bazı dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve kalkınma planının devreye alınmasını örnek gösteren Arakçi, "İlk gerçek sınav Lübnan'daki çatışma önleme hücresi olacak" ifadelerini kullandı.

LÜBNAN İÇİN ORTAK MEKANİZMA KURULACAK

Arakçi'nin sözünü ettiği mekanizma, İsviçre'deki görüşmelerin ardından Katar ve Pakistan tarafından yayımlanan ortak bildiride yer aldı.

Buna göre ABD ve İran, Lübnan'da askeri operasyonların yeniden başlamasını önlemek amacıyla bir "çatışma önleme hücresi" kuracak. Sürece Lübnan hükümeti de dahil olacak, Katar ve Pakistan ise kolaylaştırıcı rol üstlenecek.

Ortak bildiride, kurulacak mekanizmanın İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat kapsamında Lübnan'daki askeri faaliyetlerin sona erdirilmesine uyulmasını sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Lübnan, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Büyük ekonomik kazanımlar elde ettik' diyen Arakçi tek tek sıraladı - Son Dakika

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