FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci haftasında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
Yeşil Burun Adaları, maçın 21. dakikasında Kevin Pina'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta harika bir gol buldu. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın bu pozisyondaki yer tutuşu futbol otoriteleri tarafından eleştirilerin odağı oldu.
Uruguay, 44. dakikada Maxi Araujo ve 45+6'ncı dakikada Agustin Canobbio'nun golleriyle 2-1 öne geçerek devreyi üstün tamamladı.
Mücadelenin 61. dakikasında Uruguay'da Muslera'nın boşa çıktığı pozisyonda Helio Varela fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Uruguay ile Yeşil Burun Adaları'nı 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Uruguay ve Yeşil Burun Adaları 2 puana yükseldi. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları'nın İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alması dikkatleri çekti.
Kevin Pina'nın 21. dakikada attığı şık frikik golü Yeşil Burun Adalarının turnuva tarihindeki ilk golü oldu. Dünya Kupası'nda ilk kez yer alan Afrika ülkesi, ilk maçında İspanya ile golsüz berabere kalmıştı.
Grubun son maçında Uruguay, lider İspanya ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları ise Suudi Arabistan'ın rakibi olacak.
Son Dakika › Dünya Kupası › Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı - Son Dakika
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