İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti - Son Dakika
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İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti

İsviçre\'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
22.06.2026 06:11
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Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen, yaklaşık 18 saat süren ABD-İran görüşmelerinin ilk turu tamamlandı. Görüşmeler sırasında İran heyetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit içeren açıklamalarını protesto ettiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Taraflar, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve Lübnan'daki ateşkes başta olmak üzere kritik konularda ilerleme sağlayarak 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde uzlaştı.

İran ile ABD arasında Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'nin Bürgenstock kentinde yürütülen dörtlü görüşmelerin ilk turu sona erdi.

Kritik toplantı öncesinde İran heyeti, Katar'ın arabuluculuğunda ABD temsilcileriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Temaslarda Hürmüz Boğazı'nın durumu, Lübnan'daki ateşkes süreci ve İran'ın dondurulmuş varlıkları ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Lucerne Gölü Zirvesi'nin resmen başladığını duyururken, toplantılara ABD, İran, Pakistan ve Katar'dan üst düzey temsilcilerin katıldığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran heyetinin başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf liderliğindeki delegasyonlar, çatışmalara kalıcı bir son verilmesi amacıyla bir araya geldi.

İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti

GALİBAF'TAN ABD'YE SERT MESAJ

Görüşmeler sırasında açıklamalarda bulunan İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Galibaf, "ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz" ifadelerini kullanırken, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü tehdide karşı farklı şekillerde karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.

Bazı kaynaklar İran heyetinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını protesto ederek görüşme alanından ayrıldığını öne sürdü. Ancak Axios'a konuşan bir diplomat, heyetin müzakere masasını terk etmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini savundu.

İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti

İRAN DIŞİŞLERİ: HEYETİN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Müzakere sürecine yakın Pakistanlı bir kaynak, görüşmelerin henüz tamamen sonuçlanmadığını ancak tarafların yoğun geçen temasların ardından ilk turu tamamladığını belirtti.

Kaynak, geç saatlere kadar süren görüşmeler nedeniyle ikinci turun aynı gün başlamasının düşük ihtimal olduğunu ifade etti. Görüşmelerin yeni tarihine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Pakistanlı ve Katarlı yetkililerin, müzakerelerin yeniden başlaması için İranlı temsilcilerle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, müzakere heyetinin çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Açıklamada, teknik düzeydeki görüşmelerin süreceği belirtilirken, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda genel çerçeveyi içeren bir metnin yayımlanacağı kaydedildi.

İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN İLETİŞİM HATTI KURULACAK

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 18 saat süren görüşmeler sonunda taraflar 60 gün içerisinde nihai bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde uzlaştı.

Ayrıca Lübnan'da saldırıların tamamen sona erdirilmesi amacıyla İran ve ABD'nin ortaklaşa kuracağı bir çatışma önleme mekanizmasının oluşturulmasına karar verildi. Bu yapının Lübnan ve arabulucu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacağı belirtildi.

Taraflar, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin güvenliğini sağlamak amacıyla doğrudan bir iletişim hattı kurulmasında da mutabakata vardı. Söz konusu hattın, geçişler sırasında yaşanabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra sürece siyasi düzeyde gözetim sağlayacak bir Üst Düzey Komite oluşturulurken, teknik komitelerin çalışmalarını bu yapıya düzenli olarak raporlayacağı bildirildi.

ARAKÇİ: İLK GERÇEK SINAV LÜBNAN OLACAK

Görüşmelerin ardından müzakere heyetlerinin İsviçre'den ayrılacağı, teknik ekiplerin ise çalışmalarını sürdürmek üzere bölgede kalacağı açıklandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, müzakerelerde İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışları konusunda ilerleme sağlandığını belirterek, "İlk gerçek sınav Lübnan olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika Dünya İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti - Son Dakika

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