Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı - Son Dakika
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Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı

Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
23.06.2026 13:06
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A Milli Takım'ın Paraguay karşısında oynadığı Dünya Kupası maçında verdiği kararlarla dikkat çeken El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un saha dışındaki hayatı ortaya çıktı. Dünya Kupası'nda düdük çalan Barton'un aynı zamanda üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanan karşılaşmayı yöneten Ivan Barton, verdiği kararlarla futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti. Özellikle Paraguaylı Almiron'a VAR incelemesinin ardından gösterdiği kırmızı kart, maçın en çok konuşulan anlarından biri olmuştu.

Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı

SADECE HAKEM DEĞİL

Futbol dünyasında uzun yıllardır görev yapan El Salvadorlu hakemin hayat hikâyesi ise birçok kişiyi şaşırttı. Çetelerin ve şiddetin sıkça gündeme geldiği El Salvador'da büyüyen Barton, eğitim hayatını başarıyla tamamlayarak El Salvador Üniversitesi Kimya Bilimleri Bölümü'nden mezun oldu.

Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı

HAFTA İÇİ PROFESÖR, HAFTA SONU HAKEM

Ivan Barton'un sadece hakemlik yapmadığı ortaya çıktı. Deneyimli isim, hafta içi üniversitede öğretim görevlisi olarak ders verirken, hafta sonları ise profesyonel futbol maçlarında düdük çalıyor.

Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı

Bu özelliği nedeniyle yıllarca futbol çevrelerinde farklı yorumlara maruz kalan Barton, zaman zaman "laboratuvardan gelen yarı zamanlı hakem" şeklinde eleştirildi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Barton, kariyeri boyunca birçok tartışmanın da merkezinde yer aldı. Geçtiğimiz sezon oynanan bir karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus, El Salvadorlu hakemi sert sözlerle eleştirerek, "El Salvador'da futbol yok, bu hakemleri getirmekten vazgeçin artık" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı

İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Tüm eleştirilere rağmen kariyerinde yükselişini sürdüren Ivan Barton, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda görev alarak ikinci kez Dünya Kupası organizasyonunda yer alma başarısı gösterdi.

FUTBOLUN DIŞLANAN PROFESÖRÜ

Bir yandan akademik kariyerini sürdürürken diğer yandan dünyanın en büyük futbol organizasyonlarında görev yapan Barton, sıra dışı hikâyesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye-Paraguay maçındaki performansının ardından birçok futbolseverin yakından tanıdığı isim haline gelen El Salvadorlu hakem, hem saha içinde hem de akademik dünyada kariyerini sürdürüyor.

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Son Dakika Dünya Kupası Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı - Son Dakika

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