Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor

Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
23.06.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed'in faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentilerin ABD dolarını güçlendirmesi, küresel emtia piyasalarında altın ve gümüş fiyatlarını aşağı çekti. Goldman Sachs'ın ardından Deutsche Bank'ın da altın tahminlerini yüzde 22'ye varan oranda düşürmesiyle düşüşü derinleşen ons altın gün içinde yüzde 2'den fazla değer kaybederek 4.108 dolara geriledi; iç piyasada ise gram altın 6.143 liraya kadar çekildi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentilerin doları güçlendirmesi, küresel altın piyasalarını baskı altına aldı. Goldman Sachs’ın ardından Alman bankacılık devi Deutsche Bank da altın fiyat tahminlerini yüzde 22’ye varan oranda düşürdü. Küresel bankaların geri adımı ve faiz endişeleriyle ons ve gram altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor.

KÜRESEL DEVLER TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Ons altının 4.140 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı süreçte, dev bankalardan peş peşe revizyon haberleri geldi. Geçen hafta Goldman Sachs'ın yıl sonu altın tahminini 500 dolar düşürerek 4.900 dolara indirmesinin ardından, Deutsche Bank da tahmini yüzde 22’ye varan oranda düşürdü.

Deutsche Bank, ons altın tahminini üçüncü çeyrek için 4.300 dolara, son çeyrek için ise 4.800 dolara çekti. Bankanın analisti Michael Hsueh, güçlü gelen ABD makroekonomik verilerinin altın üzerinde baskı yarattığını belirterek, Fed'in 3 ila 4 faiz artırımı yapması durumunda altının 3.800 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

PİYASALARDA SON DURUM: ONS VE GRAM ALTIN ERİYOR

Haftanın ikinci işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen altın piyasasında gün içinde kayıplar derinleşti. İşte piyasalardaki son rakamlar:

Altın Fiyatları;

  • Ons Altın: Gün içinde yüzde 2'den fazla değer kaybederek TSİ 12.04'te 4.108 dolara kadar geriledi. Günün erken saatlerinde vadeli kontratlar da yüzde 0,5 kayıpla 4.180,50 dolardan işlem gördü.
  • Gram Altın (Spot): Ons altındaki sert düşüşün paralelinde sabah saatlerindeki 6.163 lira seviyesinden gerileyerek TSİ 12.04 itibarıyla 6.143 liradan alıcı buldu.
  • Kapalıçarşı Piyasası: Kapalıçarşı'da gram altın 6.228 liradan satışa sunulurken, çeyrek altın ise 10.189 lira seviyesinden işlem görüyor.

Diğer Değerli Metaller;

  • Ons Gümüş: Aşağı yönlü sert hareketlerle TSİ 12.04'te 61,83 dolara geriledi. Günün ilerleyen saatlerinde spot gümüş yüzde 1,8 düşüşle 64,02 dolar seviyelerini gördü.
  • Platin ve Paladyum: Platin yüzde 1,6 kayıpla 1.651,79 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 1.256,27 dolara çekildi.

ENFLASYON VE FAİZ SARKACI ALTINI VURDU

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının düşen petrol fiyatlarından destek bulsa da bir yılın en yüksek seviyelerine yakın seyreden ABD doları karşısında zorlandığını ifade etti. Toparlanma eğilimindeki petrol fiyatları ise enflasyon endişelerini körükleyerek yüksek faiz beklentilerini artırıyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı koruma aracı kabul edilse de, yüksek faiz ortamında fırsat maliyeti nedeniyle cazibesini kaybediyor.

GÖZLER KRİTİK VERİDE VE FED ADIMLARINDA

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş gücü piyasasının istikrarlı olduğunu ve asıl odağın yüksek enflasyonun kalıcı olup olmayacağı üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Geçen haftaki Fed toplantısından önce %61 olan aralık ayında faiz artırımı olasılığı, CME FedWatch verilerine göre şu an %88 olarak fiyatlanıyor. Yatırımcılar, Fed’in para politikasına dair yönü netleştirecek olan ve bankanın en çok dikkate aldığı enflasyon göstergesi konumundaki ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisini yakın takibe aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Ons Altın, Ekonomi, Güncel, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Takımına veda etti Kuyt Fenerbahçe’ye geliyor Takımına veda etti! Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
Dünya Kupası’nı karıştıran Ganalı şaman yıldız golcüye büyü yaptı Dünya Kupası'nı karıştıran Ganalı şaman yıldız golcüye büyü yaptı
Ankara’da olaylı cenaze İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Sarıyer’de metruk binada kayıp kedisini arayan kadın ceset buldu Sarıyer'de metruk binada kayıp kedisini arayan kadın ceset buldu
Paralar TEM’e saçıldı, herkes toplamak için birbiriyle yarıştı Paralar TEM'e saçıldı, herkes toplamak için birbiriyle yarıştı
İnsan olan bunu nasıl yapar Bu görüntüye büyük tepki var İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:54
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı Vedat Muriqi La Liga’nın zirvesine çıktı
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
08:55
Sen misin AVM denetlemeye kalkan Emniyet’ten ilk fotoğraflar geldi
Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 13:11:24. #7.13#
SON DAKİKA: Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.