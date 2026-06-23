CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi - Son Dakika
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CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

23.06.2026 15:09
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç süreci Antalya ve Kayseri il teşkilatlarıyla devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ihraç edildi. Görevden alınan isimlerin yerine Hasan Şahin ve Okan Marzıoğlu atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il teşkilatlarında hareketli saatler yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin partide sürdürdüğü görevden alma ve ihraç sürecine iki büyükşehir daha eklendi. 

İKİ İL BAŞKANI HAKKINDA İHRAÇ KARARI

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından alınan son kararlar doğrultusunda CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı hakkında ihraç kararı verildi. 

BOŞALAN KOLTUKLARA YENİ ATAMALAR YAPILDI

İhraç kararlarının ardından Kılıçdaroğlu yönetimi her iki il için de yeni görevlendirmeleri gerçekleştirdi. Nail Kamacı'dan boşalan CHP Antalya İl Başkanlığı görevine Hasan Şahin atandı. Ufuk Ozan Gözbaşı'nın ihracıyla boşalan CHP Kayseri İl Başkanlığı koltuğuna ise Okan Marzıoğlu'nun atandığı bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hasan Şahin, Nail Kamacı, Kayseri, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi - Son Dakika
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