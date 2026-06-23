CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il teşkilatlarında hareketli saatler yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin partide sürdürdüğü görevden alma ve ihraç sürecine iki büyükşehir daha eklendi.

İKİ İL BAŞKANI HAKKINDA İHRAÇ KARARI

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından alınan son kararlar doğrultusunda CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı hakkında ihraç kararı verildi.

BOŞALAN KOLTUKLARA YENİ ATAMALAR YAPILDI

İhraç kararlarının ardından Kılıçdaroğlu yönetimi her iki il için de yeni görevlendirmeleri gerçekleştirdi. Nail Kamacı'dan boşalan CHP Antalya İl Başkanlığı görevine Hasan Şahin atandı. Ufuk Ozan Gözbaşı'nın ihracıyla boşalan CHP Kayseri İl Başkanlığı koltuğuna ise Okan Marzıoğlu'nun atandığı bildirildi.