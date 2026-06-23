TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı - Son Dakika
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TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
23.06.2026 22:46
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TFF, 1. Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı. Finansal dosyalarını sunmayan Boluspor’un limiti 0 TL olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'de takım harcama limitlerini belirledi.

BOLUSPOR'A LİMİT TANIMLANMADI

TFF'den yapılan açıklamada, finansal dosyalarını sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadığı bildirildi. Kulüp Lisans Kurulunun 15 Aralık'a kadar ve her iki transfer döneminin son günü gerçekleştirilecek başvurularla limitleri yeniden düzenleyebileceği kaydedildi.

1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

  • Esenler Erokspor: 476.173.702
  • Sivasspor: 431.132.006
  • Iğdır FK: 421.039.095
  • Sarıyer: 328.665.980
  • Bodrum FK: 305.291.101
  • Antalyaspor: 232.101.948
  • Kayserispor: 232.101.948
  • Fatih Karagümrük: 232.101.948
  • Bursaspor: 232.101.948
  • Batman Petrolspor: 232.101.948
  • Muğlaspor: 232.101.948
  • Ümraniyespor: 160.181.601
  • Pendikspor: 158.711.721
  • İstanbulspor: 145.094.559
  • Vanspor: 139.577.869
  • Bandırmaspor: 123.144.131
  • Ankara Keçiörengücü: 108.181.421
  • Manisa FK: 107.337.579
  • Boluspor: -

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mehmet alökmen mehmet alökmen:
    mardin 1969 spor nerde 0 0 Yanıtla
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