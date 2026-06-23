Ronaldo\'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Houston'da oynanan mücadeleyi Portekiz, 5-0 kazandı.

PORTEKİZ'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 6 ve 39. dakikada Cristiano Ronaldo, 17. dakikada Nuno Mendes, 60. dakikada Abduvohid Nematov (K.K) ve 87. dakikada Rafael Leao kaydetti.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Ronaldo, attığı bu gollerle birlikte 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. 41 yaşındaki yıldız oyuncu ayrıca, Eusebio'yu da geçerek Dünya Kupası tarihinde Portekiz'in en golcü oyuncusu oldu.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Portekiz ilk galibiyetini alarak 4 puana ulaştı. Özbekistan ise 0 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Portekiz, Kolombiya ile karşılaşacak. Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.