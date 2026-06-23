Bolu Dağı\'nda Askeri Tır Devrildi

D-100 kara yolunun en kritik noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde meydana gelen trafik kazası, ekipleri alarma geçirdi. Kazaya karışan aracın yükü nedeniyle bölgede en üst düzeyde güvenlik önlemleri alındı.

TIR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Bakacak mevkisinde meydana geldi. D-100 kara yolunda İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan ve kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 34 JAH 90 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

ASKERİ MÜHİMMAT İDDİASI ALARMA GEÇİRDİ

Tırın dorse kısmında bulunan konteynerlerde askeri mühimmat olduğu değerlendirilmesi üzerine durum acil olarak yetkili birimlere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tırın devrilmesiyle birlikte D-100 kara yolunun İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapandı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPANDI, TRAFİK KÖY YOLUNA VERİLDİ

Olası bir tehlikeye karşı bölgede teyakkuza geçen güvenlik güçleri, kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren yolu güvenlik şeridiyle çevirerek sivil araçların ve vatandaşların yaklaşmasını engelledi.

Yolun kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gitmekte olan sürücüler için alternatif güzergahlar devreye sokuldu. Ekipler, istikameti kullanan araçları güvenlik şeridinin bulunduğu noktadan Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendirerek, sürücülerin Kaynaşlı üzerinden tekrar D-100 kara yoluna bağlanmalarını sağlıyor.