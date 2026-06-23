Bolu Dağı'nda Askeri Tır Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Dağı'nda Askeri Tır Devrildi

Bolu Dağı\'nda Askeri Tır Devrildi
23.06.2026 07:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı D-100 kara yolu, askeri mühimmat yüklü tırın devrilmesi nedeniyle kapatıldı.

D-100 kara yolunun en kritik noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde meydana gelen trafik kazası, ekipleri alarma geçirdi. Kazaya karışan aracın yükü nedeniyle bölgede en üst düzeyde güvenlik önlemleri alındı.

TIR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Bakacak mevkisinde meydana geldi. D-100 kara yolunda İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan ve kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 34 JAH 90 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

ASKERİ MÜHİMMAT İDDİASI ALARMA GEÇİRDİ

Tırın dorse kısmında bulunan konteynerlerde askeri mühimmat olduğu değerlendirilmesi üzerine durum acil olarak yetkili birimlere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tırın devrilmesiyle birlikte D-100 kara yolunun İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapandı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPANDI, TRAFİK KÖY YOLUNA VERİLDİ

Olası bir tehlikeye karşı bölgede teyakkuza geçen güvenlik güçleri, kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren yolu güvenlik şeridiyle çevirerek sivil araçların ve vatandaşların yaklaşmasını engelledi.

Yolun kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gitmekte olan sürücüler için alternatif güzergahlar devreye sokuldu. Ekipler, istikameti kullanan araçları güvenlik şeridinin bulunduğu noktadan Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendirerek, sürücülerin Kaynaşlı üzerinden tekrar D-100 kara yoluna bağlanmalarını sağlıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Trafik, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Askeri Tır Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaal kaçırma davasında 12 şüpheli adliyede Karaal kaçırma davasında 12 şüpheli adliyede
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Havuzda tesettür krizi Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı

08:00
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 64 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı
07:51
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi
06:53
400 milyon lira iddiası tutmadı Melih Gökçek’ten yeni açıklama
400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama
06:29
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
06:23
Trump fena kızdı Netanyahu’nun “sınırsız“ yetkisini elinden aldı
Trump fena kızdı! Netanyahu'nun "sınırsız" yetkisini elinden aldı
05:37
Haaland durdurulamıyor Norveç Dünya Kupası’na damga vuruyor
Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 08:27:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Askeri Tır Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.