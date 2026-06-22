Ordu\'da kaybolan 13 yaşındaki kız 27 saat sonra bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki T.N.Ö., sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından polis ekipleri, çocuğun bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

POLİS EKİPLERİ BULDU

Cep telefonunun kapalı olduğu ve kendisine ulaşılamadığı öğrenilen T.N.Ö., evden ayrılmasının ardından yaklaşık 27 saat sonra Altınordu ilçesinde bulundu. Polis ekipleri tarafından bulunan çocuk, işlemler için karakola götürülürken ailesine de bilgi verildi.

23 NİSAN'DA BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURMUŞTU

Öte yandan T.N.Ö.'nün, 2022 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam koltuğuna oturduğu ortaya çıktı.

O dönem temsili olarak başkanlık görevini üstlenen T.N.Ö., günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmış, sınıf arkadaşları da kendisine eşlik etmişti.