Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak - Son Dakika
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Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak
22.06.2026 14:06
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Türk halk kültürünün en önemli miraslarından biri olan horon, 28 Haziran’da İstanbul Maltepe’de gerçekleştirilecek dev organizasyonla Guinness Dünya Rekorları’na taşınıyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenecek etkinlikte, 5 bin kostümlü folklorcunun aynı anda horon oynayarak Guinness Dünya Rekorları’na girmesi hedefleniyor.

Anadolu topraklarının köklü geleneği bir kez daha dünya gündemine taşınıyor. Anadolu’nun geleneği, göreneği, değerleri ve kültürünün dünyaya duyurulması ve yeni nesle aktarılması için büyük bir çaba gösteriliyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bu hedefle çıktıkları yolda 5 bin kişilik horon etkinliğinde yalnızca bir rekor kırmayı değil; Türk halk oyunlarının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü artırmayı ve kültürel mirasa sahip çıkılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler “Kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak adına büyük bir sorumluluk inancıyla çeşitli projeler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan halk oyunlarımız; milletimizin hafızası, kültürü ve ortak ruhudur. Bizler için horon da zeybek de sadece bir oyun değil; tarihimizin, mücadelemizin ve kardeşliğimizin yaşayan mirasıdır” diyerek halk oyunlarının Türk kültürünün yaşatılmasında ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

TÜRKİYE "HORON BİZİMDUR!" DİYOR

Maltepe’de 5 bin kişilik bir katılımla horon dansının dünya gündemine taşınması hedefleniyor. Karadeniz kültürünün ayrılmaz bir parçası olan horon yüzyıllardır Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşatılıyor.

Federasyon Başkanı Güler, “Bu topraklar bizim, bu gelenek bizim, bu kültür bizim. Düğünümüzde halay çekeriz, zeybeğin ilk notası duyulduğunda heyecanlanırız, horonda kemençe ritmi başladığında yerimizde duramayız. Halk oyunları bu milletin ortak hafızasıdır” dedi. Güler; bu hafızayı diri tutmak adına düzenleyecekleri horon etkinliğine tüm vatandaşları davet etti. Güler “28 Haziran’da İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştireceğimiz “HORON BİZUMDUR” 5 bin Kostümlü Horoncu Guinness Dünya Rekoru denemesi, sadece bir rekor organizasyonu değil; kültürümüze, tarihimize ve milli değerlerimize sahip çıkma iradesidir. 7’den 70’e herkesi bu büyük kültür buluşmasına davet ediyoruz. Bugün birlik olma, kültürümüze sahip çıkma ve dünyaya güçlü bir mesaj verme günüdür. Gelin; horonun coşkusunda, aynı yürekte buluşalım ve kültürümüzü hep birlikte dünya sahnesine taşıyalım” diyerek herkesi bu etkinliğin bir parçası olmaya davet etti.

Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

AMAÇ TARİHE, MİLLİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE DİKKAT ÇEKMEK

Federasyon yetkilileri, son yıllarda bazı halk oyunları ve kültürel unsurların farklı ülkeler tarafından sahiplenilmeye çalışıldığı yönündeki tartışmaların kamuoyunda sıkça gündeme geldiğine dikkat çekerek, düzenlenecek Guinness organizasyonunun bu kültürel değerlerin görünürlüğünü artırmayı amaçladığını belirtti. Güler, “Bugün dünyada halk dansları alanında gerçekleştirilen rekor denemelerine baktığımızda; Yunanistan’da gerçekleştirilen 2800 kişilik, Ermenistan’da gerçekleştirilen ise 4000 kişilik Guinness rekor organizasyonlarını görmekteyiz. Böylesine köklü ve zengin bir kültüre sahip olan ülkemizin ise 5000 kişilik bir rekoru kırması aslında zor değil; yeter ki birlik olalım, aynı heyecanda buluşalım” diyerek halk katılımının ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Etkinliğe katılım sağlamak isteyenler www.horonbizumdur.com adresinden gerekli bilgileri alabilecek.

Federasyon, etkinliğin gelecek yıllarda daha da büyütülmesini hedeflerken, önümüzdeki yıl İzmir’de 10 bin kişinin katılımıyla yeni bir organizasyon düzenlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

"ZEYBEK ANADOLU'NUN RUHUNU YANSITIR"

Geçtiğimiz günlerde; Yunanistan’ın zeybek dansını Ermenistan’ın ise horon dansını sahiplenmesi Türkiye gündemine oturdu. Güler bu konuya da özel olarak değindi. Güler, “Son dönemde, öz kültürümüzden doğan bazı değerlerin farklı isimlerle uluslararası platformlarda kullanılmaya çalışıldığını hep birlikte görmekteyiz. Özellikle Yunanistan’da, zeybek kültürümüzün “Zeybekiko” adıyla farklı şekillerde dünya kamuoyuna sunulması, kendi kültürel mirasımıza daha güçlü sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Güler; zeybeğin efeliğin, yiğitliğin, cesaretin ve Anadolu ruhunun simgesi olduğunu belirterek, zeybek kültürünün Türk milletinin kültürel mirasının önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti. Güler “Yunan zeybeği ile Türk zeybeği arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Türk zeybeğinde duruş, figürler ve anlatılan hikâye farklıdır. Bizim zeybeğimiz özgürlüğü, cesareti ve efelik geleneğini temsil eder. Bu nedenle zeybek, Anadolu kültürünün önemli bir değeridir ve bu mirasın korunması büyük önem taşımaktadır” dedi. 

Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

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Son Dakika Güncel Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak - Son Dakika

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