Bayrampaşa'da anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayrampaşa'da anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen şüpheli gözaltına alındı

22.06.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAYRAMPAŞA'da bir anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen A.B.(60) gözaltına alındı. A.B.'nin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa'da bir özel anaokulunda çalışan kadının çocuklara şiddet uyguladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

ANAOKULUNDA ŞİDDET İDDİASI

Bayrampaşa'da bulunan yabancı bir özel anaokulunda yaşanan olay, velilerin şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre anaokulunda çalışan A.B. isimli kadın, öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocuklara elindeki çubukla vurdu. Olayın 16, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde meydana geldiği öğrenildi.

YEMEKHANEDE DE KÖTÜ DAVRANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre A.B.'nin yalnızca uyku saatlerinde değil, yemekhanede bulundukları sırada da çocuklara kötü davrandığı ve fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü. Velilerin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde A.B.'nin elindeki çubukla çocuklara vurduğu anların yer aldığı belirtildi. Elde edilen görüntülerin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, güvenlik kamerası kayıtlarının dosyaya delil olarak eklendiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Bayrampaşa, Şiddet, Son Dakika

Son Dakika Bayrampaşa Bayrampaşa'da anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Sacha Boey’in hayalleri suya düştü Galatasaray’dan karar Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar
Okan Buruk’tan milli yıldıza telefon: Galatasaray’a gel Okan Buruk'tan milli yıldıza telefon: Galatasaray'a gel
CHP’li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor Gözler yarınki toplantıda CHP'li başkanlar AK Parti’ye mi katılıyor? Gözler yarınki toplantıda
İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma İsmail Kartal ve Vedat Muriqi arasında dikkat çeken konuşma
İran Milli Futbol Takımı, ABD’de yine protestolarla karşılandı İran Milli Futbol Takımı, ABD'de yine protestolarla karşılandı
Havalimanında pist ışıkları arızalandı, Erzurum diye yola çıkanlar kendilerini Trabzon’da buldu Havalimanında pist ışıkları arızalandı, Erzurum diye yola çıkanlar kendilerini Trabzon'da buldu
Anlaşma tamam: Amedspor’a milli kaleci geliyor Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor

14:29
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
13:46
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
13:22
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
13:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı Babadan Aleyna Kalaycıoğlu’na zor soru
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru
13:10
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
12:59
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti
12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 14:50:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.