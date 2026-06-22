Malatya'da Yılanların Dansı - Son Dakika
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Malatya'da Yılanların Dansı

Malatya\'da Yılanların Dansı
22.06.2026 20:47
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Akçadağ'da yol kenarında dans eden iki yılan, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yol kenarında dans eden iki yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi Gürden mevkiinde yol kenarında karşılaşan iki yılanın çiftleşme dansı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yılanlar daha gözden kayboldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Akçadağ, Malatya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Malatya'da Yılanların Dansı - Son Dakika

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