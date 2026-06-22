Silifke Belediyesi\'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL\'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı

Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA TURGUT DAHİL 19 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda 19 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından firari zanlı E.F.K. de yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, belediye başkan yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü ile Belediye Özel Kalem Müdürü E.S'nin de aralarında olduğu 19'u adliyeye sevk edildi. Ekipler, adliyenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

KARTON BARDAK KOLİSİNDEN 600 BİN TL NAKİT ÇIKTI

Belediyeden milyonluk reklam ihalesi alan iş insanı Bora Tuğay tarafından, ihale karşılığında belediye yöneticilerine "rüşvet" olarak elden teslim edildiği öne sürülen 600 bin TL nakit para, düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Paranın, dikkat çekmemesi için Silifke Belediyesi logolu karton bardak kolisi içerisine gizlendiği belirlendi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ AYNI GÜN HESABA YATIRMIŞ

Emniyet ve savcılık koordinesinde derinleştirilen teknik ve fiziki takip süreçlerinde, rüşvet çarkının işleyişi de tek tek deşifre edildi. Reklam ihalesini alan Bora Tuğay'ın parayı belediye yöneticilerine elden teslim etmesinin hemen ardından, Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü'nün harekete geçtiği saptandı.

Özel Kalem Müdürü'nün, koli içinde teslim alınan rüşvet parasının bir miktarını hiç vakit kaybetmeden aynı gün içinde kendi şahsi banka hesabına yatırdığı resmi hesap hareketleri ve dekontlarla belgelendi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Silifke Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet almak ve vermek", "icbar suretiyle irtikap", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerince 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda, Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve şirketlerinde arama yapılmıştı. Aralarında Turgut ile belediye başkan yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü E.S, Belediye Ayniyat Müdürü E.G, Belediye İmar Müdürü Ş.S.D, belediye çalışanları ve Silifke Belediye Spor Kulübü yöneticilerinin de olduğu 19 kişi gözaltına alınmış, şüpheli E.F.K'ye ulaşılamamıştı.