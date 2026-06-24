Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da içinde 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonunda korku dolu anlar yaşandı. Balon, havalandıktan yaklaşık 2 dakika sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle balondaki yolcular panik yaşarken, olay facia ile sonuçlandı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre kazada 8 kişi yaşamını yitirdi. Balondaki diğer 13 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Sağ kurtulanlar arasında, alevlerin yükselmesi üzerine balondan atlayan bir yolcunun da bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.