Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait eski bir videoyu montajlayarak paylaştığını iddia etti ve bu duruma sert tepki gösterdi. Öktem, paylaşılan kurgu videonun yarın görülecek olan Martı TAG mahkemesini ve adalet mekanizmasını etkileme amacı taşıdığını savundu.

"MARTI TAG KAPATILSIN TALİMATI VERİLMİŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER"

Yayınladığı videolu açıklamada Taksiciler Odası’nın paylaşımını ekrana getiren Öktem, videonun asıl amacının yargıyı manipüle etmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yarınki mahkemeyi etkilemek için sanki Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Akın Gürlek’e (Adalet Bakan Yardımcısı) 'Martı TAG kapatılsın' talimatı vermiş gibi bir kurgu ve montaj yapılmış. Bu tweet'i atarlarken bir de Adalet Bakanlığı'nı ve Sayın Akın Gürlek'i etiketlemişler."

VİDEONUN ASLI HAYMANA ZİYARETİNE AİT

Montajlandığı iddia edilen videonun gerçek arka planını da açıklayan Öktem, görüntülerin 2019 yılına ait bir köy konağı restorasyonu görüşmesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videodaki orijinal konuşmasında, Ankara Haymana'daki bir köy konağının hızlıca restore edilmesi yönünde talimat verdiğini ifade eden Öktem, bu sivil ve bürokratik görüşmenin tamamen çarpıtılarak Martı TAG davasıyla ilişkilendirildiğini söyledi.

"AMAÇLARI HAKİME HANIM'I ETKİ ALTINA ALMAK"

Taksiciler Odası’nın adalet üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne süren Martı TAG lideri, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yarın bizim mahkememiz var. Amaçları Hakime Hanım'ı etki altına almak. Eyüp Aksu 5 yıldır böyle bir şeye asla cüret veya cesaret etmedi. Yeni Taksici Odası Başkanı İsmet Dalcı kendisini öyle bir devaynasına görüyor ki devlet büyüklerimizin videolarını kesip montajlamaya kendisinde hak görüyor ve buna cesaret ediyor. Devletin en üst kademesini, Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi yalanlarına, kendi montajlarına alet edecek kadar gözleri dönmüş. Artık kırmızı çizgiyi geçtiler."

Yarın gerçekleşecek kritik duruşma öncesinde iki taraf arasındaki gerilim bu paylaşımla birlikte zirveye tırmanırken, konunun yargıya taşınıp taşınmayacağı merak konusu oldu.