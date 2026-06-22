Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı
22.06.2026 23:14
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Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli hakim karşısına çıktı. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 9 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest kaldı.

Rüşvet operasyonunda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı.

SİLİFKE BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Belediyesinde görev yapan bazı kamu görevlileri ile belediye ile iş yapan yüklenicilerin rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde alınan ihbarlar doğrultusunda MASAK raporları, banka hareketleri, HTS ve PTS kayıtları ile iletişimin denetlenmesi tedbirleri kapsamında elde edilen deliller incelendi.

Ayrıca bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri ifadelerde, belediye ile iş yapan yüklenicilerden hakediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı alımlarda usulsüzlükler gerçekleştirildiği ve belediye bağlantılı organizasyonlarda muvazaalı işlemler yapıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerde yer alan çok sayıda hususun HTS ve PTS kayıtları, banka hareketleri, MASAK raporları ve diğer maddi delillerle desteklendiğinin tespit edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 19 Haziran'da Silifke'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametleri, araçları, iş yerleri, Silifke Belediyesi binası ile Silifke Belediyespor Kulübü binasında yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, hard disk ve dijital materyal, ihale ve imar işlemlerine ilişkin evraklar, kullanıma hazır firma kaşeleri, kaşelenmiş ve mühürlenmiş teklif mektupları ile teklif zarfları ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait O., Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi E. D., Özel Kalem Müdürü Ersin S., Ayniyat Müdürü Erdoğan G., festival organizasyon yüklenicisi Erman F.K., Şerife Y. ve Osman Y.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Silifke Belediyesi, Mustafa Turgut, 3. Sayfa, Güncel, Mersin, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan T Hakan T:
    tabi hangi partili olduğunu sormamıza gerek yok, başında adalet olan adaletsiz parti kalkınmaya hiç girmeyeceğim yeterince kalkındılar çünkü 0 0 Yanıtla
    ali demir ali demir:
    öyle mi diyosun, bak bakalım hangi partiymiş 0 0
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