Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi

22.06.2026 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için sarı-kırmızılılara 125 milyon Euro'luk teklif gelirken, gelen teklife verilen yanıt da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig devi  Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgi odağında olmaya devam ediyor.

125 MİLYONLUK REKOR TEKLİF

İsmi açıklanmayan bir kulüp, Nijeryalı golcü için Galatasaray'a 125 milyon Euro'luk rekor bir teklif yaptı. Ancak Galatasaray yönetimi bu teklifi yeterli bulmadı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için 150 milyon Euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde masaya oturma kararı aldı.

Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi

AVRUPA DEVLERİ DEVREDE

Real Madrid, Chelsea, PSG, Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Osimhen'i istediği yönünde haberler sıkça yer alırken, teklifi yapan takımın da bu kulüplerden birinin olduğu düşünülüyor.

Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla iki sezonda tüm kulvarlarda 74 maça çıkan Victor Osimhen, 59 gol ve 16 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi

Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Tünelde ortalık savaş alanı Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu Tünelde ortalık savaş alanı! Araçlar hurdaya döndü, 10 inek telef oldu
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Yüksekova’da görsel şölen: Devasa yarım ay Yüksekova'da görsel şölen: Devasa yarım ay
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Trump’ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı Trump'ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı
Katar’da fabrikada patlama 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp Katar'da fabrikada patlama! 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı 18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
Montella kararını açıkladı Terim’e verdiği yanıt gündem yarattı Montella kararını açıkladı! Terim'e verdiği yanıt gündem yarattı

23:19
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım
22:56
Sözleri infial yaratmıştı Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi
Sözleri infial yaratmıştı! Canlı yayında söyledikleri nedeniyle işine son verildi
22:41
Arda Turan, Barcelona ve Chelsea’nin istediği yıldıza imza attırdı
Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
22:10
Ankara’da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler
Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler
21:04
Kanada’nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
20:47
Yılanların dansı kameralara yansıdı
Yılanların dansı kameralara yansıdı
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
18:22
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 00:29:11. #7.13#
SON DAKİKA: Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.