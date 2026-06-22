Katar'da Sanayi Bölgesinde Patlama - Son Dakika
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Katar'da Sanayi Bölgesinde Patlama

22.06.2026 05:33
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Ras Laffan'daki patlamada 54 yaralı, 18 kişi kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Katar'da sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada teknik nedenle meydana gelen patlamada yaralananlar olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) ise sanayi bölgesindeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde çıkan yangının söndürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Doğal Afet, Güvenlik, 3. Sayfa, Enerji, Güncel, Katar, Dünya, Doha, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'da Sanayi Bölgesinde Patlama - Son Dakika

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