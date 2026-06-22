Montella ile yola devam - Son Dakika
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Montella ile yola devam

Montella ile yola devam
22.06.2026 06:33
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya destek vereceklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edeceklerini belirterek, "Biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona Athletic Grounds'ta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Hacıosmanoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözlerine milli takımı desteklemek için Amerika'ya gelen ve Türkiye'de ekran başında destek veren vatandaşlara teşekkür ederek başlayan Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'nda hedefledikleri başarıyı elde edemedikleri için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Milli takımın son yıllardaki başarılarına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, futbolcuların Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadığını, Türkiye'yi Uluslar A Ligi'ne taşıdığını ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdüğünü hatırlatarak teknik heyete ve futbolculara teşekkür etti.

"BUNLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ"

Alınan sonuçların herkesi derinden etkilediğini ifade eden Hacıosmanoğlu, milli takım oyuncularının yaşlarının genç olduğuna dikkat çekerek destek çağrısında bulundu.

"Bizleri buralara taşıyan Bizim Çocuklar" diyen Hacıosmanoğlu, futbolcuların önlerinde uzun yıllar bulunduğunu ve gelecekte birçok turnuvada Türkiye'yi temsil edeceklerini belirtti.

Milli takımın eleştirilebileceğini ancak hakaret ve aşağılayıcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, bazı yorumların ahlak sınırlarını aştığını söyledi.

"AHLAKSIZLAŞANLARIN NEYE HİZMET ETTİĞİNİ MİLLETİMİZ TAKDİR ETSİN"

Yapıcı eleştirilere saygı duyduklarını belirten TFF Başkanı, futbolculara yönelik hakaret içeren ifadeleri sert sözlerle eleştirdi.

Milli takım oyuncularına farklı sıfatlar yakıştırılmasını ve takım içinde huzursuzluk varmış gibi gösterilmeye çalışılmasını eleştiren Hacıosmanoğlu, bu tür yaklaşımların neye hizmet ettiğinin kamuoyunun takdirinde olduğunu ifade etti.

"MONTELLA VE FUTBOLCULARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Son günlerde Vincenzo Montella'nın yerine başka teknik adamların adının gündeme getirilmesine de değinen Hacıosmanoğlu, teknik direktöre destek mesajı verdi.

Montella'nın son iki yılda elde edilen başarıların mimarlarından biri olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İki gündür hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Eğer iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız."

TERİM'E YANIT VERDİ

Kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren Hacıosmanoğlu, konuşulanları ve yazılanları iyi anladığını belirtti. Yaklaşık 40 yıllık futbol tecrübesine sahip olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok" dedi.

Kalbindekini açıkça söylemeyen kişilerin ima yoluyla konuştuğunu savunan Hacıosmanoğlu, düşüncelerini doğrudan ifade etmeye devam edeceğini dile getirdi.

ADALET BAKANI'NA ÇAĞRI YAPTI

Eleştiri sınırlarının aşılması nedeniyle Adalet Bakanı'na da çağrıda bulunan Hacıosmanoğlu, futbolculara ve teknik heyete yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar ağır ve ahlak sınırlarını aşan yorumlarla karşılaşılmadığını öne süren Hacıosmanoğlu, toplumdaki ahlaki bozulmanın önlenmesi ve futbolun gelişmesi için yeni düzenlemelerin gerekli olduğunu ifade etti.

"SORUMLULUĞU ÜZERİMİZE ALIYORUZ"

Başarısızlığın sorumluluğundan kaçmadıklarını belirten Hacıosmanoğlu, yönetim olarak üzerlerine düşen payı kabul ettiklerini söyledi. Futbolcuların ve teknik heyetin yaşananları telafi edecek güce sahip olduğuna inandığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, genç oyunculara destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bir iş insanının 21 yaşındaki kızının kendisine gönderdiği mesajı örnek gösteren Hacıosmanoğlu, genç futbolcuların yaşları ve potansiyelleri göz önünde bulundurularak sahiplenilmeleri gerektiğini söyledi.

"MONTELLA İLE ÖZEL BİR GÖRÜŞME OLMADI"

Montella ile özel bir görüşme yapıp yapmadığı sorulan Hacıosmanoğlu, teknik direktörle bu konuda herhangi bir konuşma gerçekleştirmediklerini belirtti.

Başkan olarak futbolcuların ve teknik heyetin psikolojisini korumak zorunda olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, böyle bir ortam oluşmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

"TAKIMIN İÇİNE NİFAK SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Takım içinde sorun varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını savunan Hacıosmanoğlu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Milli takımın kaptanının takım üzerinde baskı kurduğu yönündeki iddialara tepki gösteren Hacıosmanoğlu, bu tür söylemlerin takımın birlik ve beraberliğini hedef aldığını ifade etti.

Son iki maçta takımın ortaya koyduğu istatistiklerin de ortada olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, eleştirilerin teknik boyutuna saygı duyduklarını ancak ahlak sınırlarını aşan yorumları kabul etmediklerini kaydetti.

"ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE BASKI YOK"

Açıklamalarının sonunda futbolcuların üzerinde baskı bulunmadığını belirten Hacıosmanoğlu, oyuncuların yalnızca yapılan ağır eleştirilerden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Hacıosmanoğlu, milli takımın geleceğine güvendiğini belirterek, yaşanan hayal kırıklığını telafi edecek olanların yine aynı futbolcular ve teknik heyet olacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Politika, Kültür, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella ile yola devam - Son Dakika

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