DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti

DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı\'yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Heyetten ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Arkadaşlarımız, çerçeve yasanın TBMM'den büyük bir destekle çıkmış olmasının çok değerli olduğunu, yasanın uygulanması için tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirttiler" denildi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. 

"ÇERÇEVE YASANIN UYGULANMASI İÇİN TÜM TARAFLARIN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKLARINA İNANDIKLARINI BELİRTTİLER"

Ziyaretin ardından heyetten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Arkadaşlarımızın morali yüksekti, herkese selamları vardı. Süreci, cezaevi koşullarının elverdiği ölçüde yakından takip ettiklerini söylediler. Görüşmede arkadaşlarımıza çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşama hakkında bilgi verdik, onların değerlendirme ve önerilerini aldık.

DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti

Arkadaşlarımız, çerçeve yasanın TBMM'den büyük bir destekle çıkmış olmasının çok değerli olduğunu, yasanın uygulanması için tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirttiler. Sürecin sağlıklı işleyebilmesi açısından herkesin katkı sunmasının büyük bir önem taşıdığına vurgu yaptılar.

“ARKADAŞLARIMIZ, ÖZGÜRLÜKLERİNDEN ARTIK BİR SAAT BİLE MAHRUM KALMAMALIDIR”

Her zaman ifade ettiğimiz üzere arkadaşlarımız, özgürlüklerinden artık bir saat bile mahrum kalmamalıdır. Bu hem adaletin hem de sürecin doğasının gereğidir. Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin yıllardır maruz kaldığı bu hukuksuzluğun giderilmesi, hele de çerçeve yasanın kapısını araladığı bu yeni dönemde, hepimizin ihtiyacı olan barış ve demokrasinin tesis edilmesine önemli bir katkı sunacaktır."

Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Adnan Selçuk Mızraklı, Adnan Selçuk Mızraklı, Selahattin Demirtaş, Mithat Sancar, Pervin Buldan, İmralı Heyeti, Diyarbakır, DEM Parti, Politika, Cezaevi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Bangladeş’te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı Bangladeş'te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Ankara’da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi

16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
15:38
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
14:58
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
14:21
CHP’li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
CHP'li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 20:24:11. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.