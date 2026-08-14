3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı - Son Dakika
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3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı

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AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen program, yeni katılımlara da sahne oldu. Bir süredir AK Parti'ye geçecekleri konuşulan ve İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Yeni Yol Partisi'nden ayrılan İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden AK Parti rozetini taktı. Yeni katılımlarla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 280'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, 25'inci yılını kutluyor.

3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILDI

Başkent Millet Bahçesi'nde 'AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının ardından partisine yeni katılan yeni isimlere rozetlerini taktı.

3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı

İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi'nin feshedilmesinin ardından Yeni Yol Partisi'nden ayrılan İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti'ye katıldı. 

Üç milletvekilinin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 

3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı

AK PARTİ'NİN MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI 280'E ULAŞTI 

Öte yandan bu gelişmeyle birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 280'e ulaştı. İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye düşerken, CHP'nin milletvekili sayısı da Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla 44'e geriledi.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 280
  • Yeni Parti: 91
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 46
  • Cumhuriyet Halk Partisi : 44
  • İYİ Parti: 27
  • Yeni Yol Partisi: 20
  • Bağımsız: 10
  • Yeniden Refah Partisi: 4
  • Hür Dava Partisi: 4
  • Türkiye İşçi Partisi: 3
  • Demokratik Bölgeler Partisi: 2
  • Emek Partisi: 2
  • Saadet Partisi: 1
  • Demokratik Sol Parti: 1
  • Demokrat Parti: 1
  • Toplam: 592

TOPLAM MİLLETVEKİLİ SAYISI 600'DEN 592'YE İNMİŞTİ

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

Mehmet Mustafa Gürban, Mustafa Bilici, Ömer Karakaş, Politika, AK Parti, Siyaset, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı - Son Dakika

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