Hindistan'da elektrik akımına kapılan ineğin ölümü köylüleri sokağa döktü - Son Dakika
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Hindistan'da elektrik akımına kapılan ineğin ölümü köylüleri sokağa döktü

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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde elektrik akımına kapılarak ölen bir ineğin ardından köylüler öfkelendi. İneğin ölümünden elektrik altyapısındaki ihmali sorumlu tutan köylüler, trafo ve elektrik direklerine sopalarla saldırarak zarar verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kalabalığı sakinleştirirken, bölgede elektrik hizmeti bir süre kesildi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde elektrik akımına kapılarak ölen bir ineğin ardından köylüler elektrik altyapısına tepki gösterdi. İneğin ölümünden elektrik şebekesindeki ihmali sorumlu tutan kalabalık, trafo ve elektrik direklerine sopalarla saldırdı.

TRAFO VE DİREKLERE ZARAR VERDİLER 

Olayın Madhya Pradesh'teki bir köyde meydana geldiği belirtilirken, ineğin elektrik akımına kapılarak öldüğü aktarıldı. İneğin ölümünün ardından öfkelenen köylüler, elektrik dağıtım sisteminde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını savunarak trafo ve elektrik direklerinin bulunduğu bölgeye geldi.

Kalabalıktaki bazı kişiler ellerindeki sopalarla trafoya ve elektrik direklerine zarar verdi. Saldırı nedeniyle elektrik şebekesinde hasar meydana gelirken, bölgedeki enerji hizmetinin de kesildiği bildirildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ 

Kalabalığın büyümesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından olayların kontrol altına alındığı belirtildi.

İneğin ölümünün ardından elektrik dağıtım şirketiyle köylüler arasında görüşmeler yapıldığı ve hasar gören trafonun onarılması konusunda çalışma başlatıldığı aktarıldı. Bazı haberlerde, ölen ineğin sahibi için tazminat konusunda da anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

HİNDİSTAN'DA KUTSAL KABUL EDİLİYOR 

İnekler, Hinduizm'deki dini ve kültürel inançlar nedeniyle Hindistan'da özel bir konuma sahip. Bu nedenle bir ineğin ölümü, özellikle kırsal bölgelerde güçlü tepkilere yol açabiliyor.

Madhya Pradesh'te daha önce de elektrik altyapısından kaynaklanan kaçaklar nedeniyle insanların ve hayvanların elektrik akımına kapıldığı olaylar yaşandı.

Son olayda ise köylülerin tepki gösterme biçimi dikkat çekti. Elektrik akımına kapılan ineğin ölümünden sorumlu tuttukları trafoya saldıran kalabalık, elektrik altyapısına zarar vererek bölgedeki enerji hizmetinin kesilmesine neden oldu.

Madhya Pradesh, Hindistan, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Hindistan'da elektrik akımına kapılan ineğin ölümü köylüleri sokağa döktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da elektrik akımına kapılan ineğin ölümü köylüleri sokağa döktü - Son Dakika
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